Le ministre saoudien de la Défense, Khalid ben Salmane, a transmis un message du roi saoudien Salmane ben Abdelaziz au guide suprême de la révolution islamique d’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, lors de sa visite à Téhéran jeudi.

L’Ayatollah Khamenei a assuré à Ben Salmane que « les relations entre l’Iran et l’Arabie saoudite seront bénéfiques aux deux pays, car les deux pays peuvent se compléter », ajoutant que « Téhéran est prêt à aider l’Arabie saoudite dans les domaines où elle s’est développée ».

L’Ayatollah sayyed Khamenei a noté : « Il y a des ennemis qui s’opposent à l’expansion des relations entre les deux pays », notant que « ces motivations hostiles doivent être surmontées », car « il est préférable pour nos frères de la région de coopérer plutôt que de compter sur les autres ».

De son côté, le ministre saoudien de la Défense a exprimé « l’espoir que les pourparlers entre l’Arabie saoudite et l’Iran conduiront à des relations plus solides que par le passé », ajoutant « qu’il est venu à Téhéran avec un programme visant à élargir les relations avec Téhéran et à coopérer dans tous les domaines ».

Pezeshkian au ministre saoudien de la Défense : l’Iran et l’Arabie saoudite peuvent résoudre les problèmes de la région sans ingérence

Le président iranien Massoud Pezeshkian a pour sa part affirmé « sa volonté d’élargir les relations avec l’Arabie saoudite dans tous les domaines, de coopérer bilatéralement avec d’autres pays islamiques et de renforcer les relations fraternelles avec eux ».

Lors de sa réception de Ben Salmane, il a ajouté que l’Iran et l’Arabie saoudite « peuvent résoudre de nombreux problèmes de la région en s’appuyant sur leurs capacités combinées, sans avoir besoin d’une intervention étrangère », exprimant l’espoir que « l’amitié qui s’est développée entre les deux pays contribuera à faire progresser les intérêts du monde islamique et à empêcher les ennemis d’interférer et de semer la discorde ».

Il a également souligné que les dirigeants des pays islamiques « peuvent fournir un modèle inspirant de coexistence, de prospérité et de progrès pour d’autres sociétés, grâce à une volonté partagée ».

Il a poursuivi : « Si les pays islamiques peuvent parvenir à une langue commune et réaliser une véritable unité, l’entité sioniste ne serait pas en mesure de provoquer des catastrophes humanitaires, comme c’est le cas aujourd’hui dans la bande de Gaza ».

Le ministre saoudien de la Défense rencontre le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien

Par ailleurs, Ali Akbar Ahmadian, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a reçu Khaled ben Salman, qui a confirmé que les relations entre les deux pays connaissent « un renforcement suite à l’accord bilatéral » du 10 mars 2023, et a affirmé la volonté de son pays « d’élargir la coopération à tous les niveaux, y compris les investissements conjoints ».

Il a ajouté que l’Iran et l’Arabie saoudite sont « deux grands et importants pays » et que la « stratégie de coopération entre eux garantira la sécurité et le progrès dans cette région sensible ». Il a également noté que « le renforcement des relations économiques et des échanges entre les deux pays améliorera d’autres aspects de leurs relations ».

De son côté, le ministre saoudien de la Défense a affirmé que l’engagement avec l’Iran est « la pierre angulaire de la coopération en matière de sécurité dans la région, qui conduira à une plus grande prospérité pour ses pays », ajoutant que « les dirigeants saoudiens sont déterminés à établir des relations amicales avec Téhéran à tous les niveaux ».

Il a conclu que le monde islamique « doit agir de manière coordonnée et unifiée contre l’occupation israélienne et son expansion ».

Source: Médias