La porte-parole du gouvernement iranien, Fatemeh Mohajerani, a déclaré que Téhéran saluait toute initiative visant à lever les sanctions et à garantir les droits nationaux lors des négociations avec les États-Unis.

Mme Mohajerani a déclaré que la tendance des pourparlers entre l’Iran et les États-Unis était jusqu’à présent positive.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et l’envoyé spécial du président américain pour les affaires d’Asie de l’Ouest, Steve Witkoff, ont mené deux séances de discussions indirectes sur la question nucléaire iranienne dans la capitale omanaise, Mascate, et dans la capitale italienne, Rome, les 12 et 19 avril respectivement.

« La République islamique d’Iran a toujours agi en fonction de ses intérêts nationaux et du maintien de la dignité du peuple iranien et elle suit également les principes de sagesse et d’opportunité », a déclaré Mme Mohajerani.

Elle a noté que le ministère iranien des Affaires étrangères poursuit les négociations dans le cadre de ses fonctions et missions, soulignant que l’administration ne détournerait pas son attention de la voie principale de la gestion du pays.

La porte-parole du gouvernement iranien a ajouté que les pourparlers indirects entre Téhéran et Washington, sous la médiation du Sultanat d’Oman, se déroulent dans une atmosphère constructive.

« L’objectif de ces discussions est d’examiner des mesures pratiques pour réduire les tensions et préparer le terrain pour des discussions techniques à l’avenir », a souligné la porte-parole du gouvernement.

À la fin du deuxième cycle de négociations samedi, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran et Washington avaient réussi à parvenir à une « meilleure compréhension » sur certains principes et objectifs.

L’Iran et les États-Unis ont convenu d’ouvrir des discussions techniques au niveau des experts à Oman le 23 avril. Un troisième cycle de négociations indirectes de haut niveau entre Araghchi et Witkoff débutera à Oman, le 26 avril.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré plus tard dans un message sur son compte X que la dernière série de pourparlers indirects avec les États-Unis à Rome avait permis des progrès sur les principes d’un accord potentiel, avertissant toutefois que tout sentiment d’optimisme doit être accompagné d’une grande prudence.

« Nous avons clairement montré que de nombreux Iraniens estiment que l’accord nucléaire de 2015 ne nous convient plus, car selon eux, ce qui reste de cet accord, ce sont des leçons apprises, et personnellement, je suis plutôt d’accord avec eux », a déclaré Araghchi, faisant référence à l’accord nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (PGAC).

Au cours de son premier mandat, le président américain, Donald Trump, a retiré les États-Unis en 2018 du PGAC et a lancé une campagne de pression maximale contre le pays.

Trump a rétabli cette politique après son retour à la Maison-Blanche pour un second mandat en janvier, mais il a depuis signalé sa volonté de conclure un nouvel accord pour remplacer le PGAC.

Le 12 mars, Trump a envoyé une lettre aux dirigeants iraniens, demandant la tenue de négociations pour parvenir à un nouvel accord tout en menaçant d’une action militaire si Téhéran refusait la proposition de Washington.

L’Iran a exclu toute négociation directe avec les États-Unis sous la pression et les menaces, mais a déclaré que les pourparlers indirects restaient une option.

Source: Avec PressTV