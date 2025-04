Des chasseurs israéliens ont lancé ce Dimanche une nouvelle attaque contre la banlieue sud de Beyrouth, ciblant un hangar du quartier de Hadath-al-Jamous. Le raid a détruit le site visé et causé des dégâts dans les environs.

Cette agression intervient aprés trois frappes préventives lancées à partir de drones israéliens. Selon un communiqué de l’armée d’occupation israélienne « l’armée de l’air a détruit un site de confectionnement de missiles ».

Or, il est important de souligner que suite à ces frappes, il n’y a pas eu d’explosions intenses prouvant qu’il y avait des munitions explosifs, seulement de la fumée noir a été apercue qui s’est rapidement évaporée.

Cette agression est la dernière d’une série de violations du cessez-le-feu par les forces israéliennes depuis la fin de l’agression contre le Liban en novembre dernier.

Ces raids et violations successifs soulèvent des questions sur le rôle du comité de cessez-le-feu et son silence face à ces violations.

Ce n’est pas la première fois que la banlieue sud est ciblée depuis la fin de l’agression contre le Liban. Trois attaques ont précédé cette attaque, dont l’assassinat du chef de la résistance Hassan Bder et de son fils.

L’armée d’occupation israélienne a prétendu viser des entrepôts de la résistance dans la banlieue sud, une affirmation démentie par des sources sécuritaires, qui confirment que les raids ont visé des immeubles résidentiels.

Un citoyen tué dans un nouveau ciblage dans le sud

Un citoyen libanais, qui travaille quotidiennement dans une ferme avicole, a été pris pour cible par un drone israélien et a été tué sur le coup. Le martyr Amer Abdel Aal, originaire de la ville de Halta, rejoint la liste des quelque 150 martyrs depuis le cessez-le-feu, la plupart tués par des missiles tirés par des avions de combat et des drones.

Des bombardements continus se sont également poursuivis sur les hauteurs de Kfar Shouba, plus précisément dans la région de Sadana, où des obus tombent quotidiennement. Parallèlement, des sources sur le terrain ont signalé que les forces d’occupation israéliennes ont établi une nouvelle position militaire en territoire libanais, au sud de la colonie de Maskaf Am, près de la zone de Khallet al-Mahafar. Cette position isole une partie du territoire contesté sur lequel le Liban se réserve des droits, selon la Ligne bleue.

Des bulldozers israéliens perturbent le terrain dans cette zone, également adjacente à la ville d’Adaisseh, et acheminent des camions chargés de ciment pour construire des positions fortifiées, en prévision de l’établissement de nouveaux avant-postes militaires. Ces actes se déroulent sous la protection des chars israéliens déployés dans la zone.

Le président libanais condamne l’attaque israélienne : Washington et Paris doivent en assumer la responsabilité

Le président libanais Joseph Aoun a condamné l’attaque israélienne perpétrée dimanche soir dans la banlieue sud de Beyrouth, qui visait le quartier d’al-Jamous.

Le président Aoun a affirmé son rejet des « attaques israéliennes continues contre la souveraineté et l’intégrité territoriale du Liban, sous quelque prétexte que ce soit ».

Il a tweeté sur la plateforme X: « Les États-Unis et la France, en tant que garants de l’accord de cessation des hostilités, doivent assumer leurs responsabilités et contraindre Israël à cesser immédiatement ».

M. Aoun a mis en garde contre « la déstabilisation continue d’Israël », car elle « exacerbera les tensions et exposera la région à de réels dangers qui menacent sa sécurité et sa stabilité ».

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a condamné les attaques continues » d’Israël » contre le Liban et la terreur qu’il exerce sur les civils dans leurs maisons.

Le ministère des Affaires étrangères libanais : les pays soutenant l’accord de cessation des hostilités doivent faire pression sur « Israël » pour qu’il mette fin à ses violations

Le ministère libanais des Affaires étrangères et des Émigrés a condamné l’attaque israélienne contre une zone densément peuplée de la banlieue sud de Beyrouth, qui a semé la panique parmi les civils et causé des dégâts matériels

Le ministère des Affaires étrangères et des Émigrés a appelé « les pays soutenant l’accord de cessation des hostilités à faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à ses attaques et à ses violations répétées de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et des obligations liées aux accords de sécurité, car elles compromettent la paix et la sécurité régionales ainsi que les efforts de l’État libanais pour préserver sa souveraineté nationale ».

Le ministère a annoncé qu’il « poursuivra ses contacts avec les pays frères et amis afin de mettre fin à ces violations et d’assurer le retrait d’Israël de toutes les zones et points libanais qu’il continue d’occuper, tout en soulignant l’attachement du Liban aux résolutions internationales, en particulier à la résolution 1701 dans toutes ses dispositions ».

Source: Médias