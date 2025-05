En deux jours, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a nié deux rumeurs véhiculées par des médias britannique et américain qui visent à torpiller les négociations en cours avec les Etats-Unis sur le programme nucléaire.

Ce vendredi, il a catégoriquement nié les allégations de Fox News concernant la découverte d’une nouvelle installation nucléaire en Iran. Elles avaient été lancées par le groupe hostile au pouvoir iranien du Mouvement Moudjahidine Khalq (MEK), coupable de milliers d’attentats terroristes en Iran.

« Avec la reprise des négociations entre l’Iran et les États-Unis, davantage d’images satellites sont publiées pour susciter des inquiétudes concernant l’Iran », a déclaré Araghchi dans un communiqué.

Araghchi a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de chercher à perturber les négociations et n’a plus aucune crédibilité. Il poursuit désormais ses efforts pour imposer ses diktats au président américain Donald Trump par l’intermédiaire de ses agents, a mis en garde Araghchi.

Selon la Fox News, cette installation aurait été récemment édifiée dans le gouvernorat de Semnan loin des autres installations connues du pays.

MEK avance pour sa part que cette installation est destinée à extraire le Tritium qui est utilisé pour augmenter la capacité destructrice des bombes atomiques.

Le ministre iranien avait auparavant nié une autre information véhiculée par un média britannique.

Jeudi, le quotidien britannique The Times avait argué que les autorités britanniques ont avorté un attentat terroriste contre l’ambassade d’Israël à Londres qui aurait été concocté par des éléments iraniens.

8 personnes auraient été arrêtées dans cette opération, dont 7 Iraniens, indique le journal citant des sources non identifiées, sachant que cette information n’a été confirmée par aucune source britannique officielle.

« Téhéran n’a reçu aucun communiqué officiel via les canaux diplomatiques concernant ces allégations », a répliqué Araghchi sur X, indiquant que l’Iran a invité les autorités britanniques à collaborer avec les autorités iraniennes afin de contribuer à l’enquête basée sur des preuves crédibles.

Le ministre iranien s’est dit surpris par le timing de ces allégations et de l’absence de toute communication officielle. Ce qui, selon lui illustre « la présence d’une troisième partie qui s’attelle pour avorter le processus diplomatique en optant pour l’escalade et en ayant recours à des histoires mensongères et fabriquées ».

Araghchi accuse le Premier ministre israélien d’œuvrer pour torpiller les tractations en cours entre son pays et les Etats-Unis et de vouloir « imposer son diktat au président américain Donald Trump afin d’entrainer la région vers une catastrophe ».

Les négociations sur la question nucléaire iranienne sont perçues d’un très mauvais œil par Netanyahu, qui a fait de la menace iranienne son fond de commerce depuis une vingtaine d’années.

Jeudi, le ministre israélien des AE a menacé l’Iran, 4 jours après le tir depuis le Yémen d’un missile sur l’aéroport Ben-Gourion à Tel Aviv. « Vous êtes directement responsables. Ce que nous avons fait au Hezbollah à Beyrouth, au Hamas à Gaza et à Assad à Damas, nous vous le ferons aussi à Téhéran », a déclaré Israël Katz.

Les menaces de Katz surviennent également deux jours après l’annonce par Oman d’un accord de cessez-le-feu entre Sanaa et Washington. Les responsables yéménites ont fait savoir que cet accord ne concernait pas Israël et qu’ils continueraient de tirer des missiles sur ce pays tant que dure la guerre génocidaire à Gaza où l’armée d’occupation israélienne s’apprête à lancer une nouvelle offensive d’envergure.

