Plusieurs armées surveillent de près les combats aériens entre les chasseurs pakistanais de fabrication chinoise et les chasseurs Rafale indiens de fabrication française, à la recherche d’informations qui pourraient leur donner un avantage dans les conflits futurs.

Deux responsables américains ont déclaré à Reuters « qu’un chasseur pakistanais de fabrication chinoise a abattu au moins deux chasseurs indiens mercredi, ce qui représente une étape potentiellement majeure pour l’avion de chasse chinois de pointe ».

Selon Reuters, ces exercices aériens sont » une occasion rare pour les militaires d’étudier les performances des pilotes, des avions de chasse et des missiles air-air en combat actif, et d’utiliser ces connaissances pour préparer leurs forces aériennes aux batailles futures ».

Dans ce contexte, les experts ont noté que « l’utilisation réelle d’armes avancées sera scrutée de près dans le monde entier, y compris par la Chine et les États-Unis, qui se préparent à un conflit potentiel à propos de Taïwan, ou dans la région indo-pacifique plus large ».

Un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a indiqué : « Il y a une grande certitude que le Pakistan a utilisé des chasseurs chinois J-10 pour lancer des missiles air-air contre des avions indiens ».

PL-15 contre Meteor : un test direct entre la Chine et l’Occident

Les publications sur les réseaux sociaux se sont concentrées sur les performances du missile chinois PL-15 face au missile européen Meteor, un missile guidé par radar produit par le groupe européen MBDA.

« Les groupes militaires aériens en Chine, aux États-Unis et dans un certain nombre de pays européens seront très intéressées à essayer d’obtenir autant de vérité que possible sur les tactiques, les techniques, les procédures, l’équipement utilisé, ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné », a déclaré Douglas Barrie, chercheur principal en espace militaire à l’Institut international d’études stratégiques.

Il a ajouté : « Nous possédons peut-être l’arme la plus puissante dont dispose la Chine contre l’arme la plus puissante dont dispose l’Occident. Si cette arme est effectivement utilisée, nous l’ignorons ».

Il a également expliqué que « les Français et les Américains espèrent peut-être obtenir des renseignements similaires de la part de l’Inde ».

« Le PL-15 est un problème majeur, auquel l’armée américaine accorde une attention particulière », a souligné un dirigeant de l’industrie de la défense.

Des analystes occidentaux et des sources de l’industrie de l’armement ont rapporté que « des détails clés restent flous, comme le fait de savoir si un missile Meteor a été transporté, et le type et le niveau de formation reçu par les pilotes ». Ils ont également noté que « les entreprises d’armement souhaitent séparer les performances techniques des facteurs opérationnels ».

Une source de la défense d’un pays occidental exploitant le missile Meteor a pointé du doigt une photo circulant en ligne d’un moteur de recherche qui semble montrer un composant de missile ayant raté sa cible.

Des rapports contradictoires ont été publiés quant à savoir si le Pakistan possède une version nationale du missile chinois PL-15 ou la version d’exportation à plus courte portée qui a été révélée publiquement en 2021.

Barry, qui a beaucoup écrit sur le missile, a déclaré « qu’il pense que le Pakistan possédait probablement la version d’exportation ».

De son côté, une source occidentale du secteur spatial a démenti les affirmations selon lesquelles « le missile PL-15 aurait une portée plus longue que le Meteor, mais a reconnu que sa capacité pourrait être plus grande qu’on ne le pensait auparavant ».

La source a affirmé que « la portée du missile Meteor n’a pas été officiellement publiée, ajoutant : « Pour le moment, il est impossible de juger quoi que ce soit. Nos informations sont extrêmement limitées ».

La portée et les performances du PL-15 intéressent l’Occident depuis des années, son apparition étant considérée comme l’une des nombreuses indications que la Chine a dépassé sa dépendance à la technologie soviétique.

De leur côté, les États-Unis développent le missile tactique avancé conjoint AIM-260 par l’intermédiaire de Lockheed Martin, une initiative qui serait en partie une réponse au missile PL-15, dans le cadre de la restructuration des priorités de défense de l’Occident envers la Chine.

Source: Médias