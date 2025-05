Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a affirmé vendredi que « le Sultanat d’Oman déterminera le lieu et le calendrier des pourparlers indirects qui se tiendront dimanche ».

Araqchi a souligné que « les discussions entrent progressivement dans la phase des détails, et plus nous avançons, plus nous aurons besoin de discussions et d’études sur les questions soulevées ».

Le ministre iranien a également noté que « nos positions dans les négociations sont fermes et fondées sur des principes, mais nous recevons des messages contradictoires de l’autre côté ».

L’agence de presse Tasnim a cité un membre de l’équipe de négociation iranienne qui a déclaré : « Téhéran a accepté d’organiser le quatrième cycle dimanche sur la base d’une proposition du ministre des Affaires étrangères d’Oman ».

Jeudi, Araqchi a catégoriquement démenti les informations de Fox News et du MEK concernant la découverte d’une nouvelle installation nucléaire en Iran.

« Avec la reprise des négociations entre l’Iran et les États-Unis, davantage d’images satellites sont publiées pour susciter des inquiétudes concernant l’Iran », a déclaré Araqchi dans un communiqué.

Source: Médias