La guerre génocidaire israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza se poursuit.

Selon le ministère de la Santé à Gaza, plus de 100 martyrs et blessés ont été recensés ces dernières 24 heures après les raids israéliens sur plusieurs régions de l’enclave.

10 Palestiniens ont été tués depuis l’aube de ce samedi.

Un raid sur une tente de déplacés dans le quartier Sabra au sud de Gaza-ville a causé ce samedi le martyre de 5 Palestiniens de la famille Tleib, dont une femme et 3 enfants.

« Trois enfants, leur mère et son mari dormaient à l’intérieur d’une tente et ont été bombardés par un avion de l’occupation (Israël, ndlr) sans préavis et sans qu’ils soient coupables » de quoi que ce soit, a dit à l’AFP Omar Abou al-Kass qui se présente comme le grand-père maternel des enfants.

Vendredi, 8 Palestiniens ont été tués dans un pilonnage israélien de la région Tal al-Hawa au sud de Gaza-ville.

3 autres Palestiniens ont succombé dans des raids de drones israéliens dans la région Maan à l’est de Khan Younes au sud de l’enclave.

Un raid sur l’entourage de l’Université islamique à l’est de Khan a fait un martyr et plusieurs blessés.

L’armée d’occupation a ouvert le feu sur des pécheurs au nord-ouest de Gaza, tuant l’un d’entre eux.

#شاهد | لحظة استهداف الاحتلال مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة pic.twitter.com/G2vaYRE76H — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 9, 2025

Un raid a été perpétré vendredi sur l’entrepôt des provisions de l’Unwra à Jabalia au nord de l’enclave.

Il a fait au moins deux martyrs et des blessés dont le martyr Ihab Abdel Halim Abou Hussein.

UNRWA : « La mort poursuit les Palestiniens »

Juliette Touma, la directrice de la communication et de l’information de l’UNRWA a déclaré : « Les habitants de Gaza sont sans issue. La mort les poursuit partout. Il n’y a aucun endroit sûr. L’inaction et l’apathie caractérisent les événements actuels. C’est comme si nous normalisions la déshumanisation et fermions les yeux sur les crimes qui ont été diffusés en direct sous nos yeux et aux yeux du monde entier. À Gaza, des familles sont bombardées, des enfants sont brûlés vifs et des gens meurent de faim. »

Les cuisines ne distribuent plus

Les cuisines solidaires qui distribuent des repas chauds sont prises d’assaut.

Des images de l’AFP prises devant l’une d’entre elles à Khan Younès, dans le sud, montrent une foule, dont beaucoup d’enfants en pleurs, massée et agitant des casseroles en l’air devant un point de distribution de riz.

« Aujourd’hui est le dernier jour où l’association peut fonctionner, nous sommes contraints de la fermer », explique Hani Abu al-Qasim, responsable du point de distribution. « D’ici deux ou trois jours, ils ne trouveront plus rien à manger ».

« Quand (les enfants) nous disent qu’ils ont faim, qu’est-ce qu’on peut faire? Il n’y a pas de farine, pas de pain, pas de nourriture, rien », se lamente Ilham Jargon, une habitante de la ville.

Le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a souligné vendredi que « l’aide doit parvenir à tous, où qu’ils soient et selon leurs besoins » ajoutant que « la crise humanitaire s’est aggravée après près de 10 semaines de coupure de l’aide à Gaza ».

De son côté, le Bureau médiatique du gouvernement à Gaza a rapporté vendredi que « plus de 65.000 enfants risquent de mourir en raison des pénuries alimentaires et du recours par l’occupation à des politiques de famine contre les civils ».

Il a souligné que « 40 jours se sont écoulés depuis la fermeture des boulangeries et 70 jours depuis la fermeture des points de passage, empêchant l’entrée de 39.000 camions d’aide, de carburant et de médicaments ».

ONU : des souffrances qui dépassent l’imagination

Selon Olga Cherefko, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies à Gaza, « les souffrances dans la bande de Gaza sont immenses et dépassent l’imagination, et les familles risquent leur vie pour accéder à la nourriture ».

Borrell : « Israël commet un génocide »

Josep Borrell, ancien haut responsable de la politique étrangère de l’UE a déclaré : « Israël commet un génocide à Gaza et mène la plus grande opération de nettoyage ethnique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L’incapacité de l’UE à utiliser tous les moyens à sa disposition pour influencer Israël a été critiquée. Les expressions de regret ne suffisent tout simplement pas. »

La porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, Margaret Harris, a déclaré que plus de 10.500 patients à Gaza ont besoin d’évacuation médicale urgente, dont 4 000 enfants, notant que seulement 122 patients ont été évacués depuis la reprise des hostilités.

Le bilan des morts et des blessés depuis la reprise de la guerre d’extermination le 18 mars a atteint 2.687 martyrs et 7.308 blessés, portant le total à 52.787 martyrs et 119.349 blessés, depuis le 7 octobre 2023.

Source: Divers