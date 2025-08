Le Hamas a condamné vendredi la réitération par le président américain Donald Trump de ce qu’il a qualifié « d’allégations et de mensonges israéliens accusant le Hamas de voler et de vendre de l’aide humanitaire à Gaza ».

Le mouvement a affirmé que « les accusations de Trump sont fausses et dénuées de preuves. Elles disculpent le criminel et tiennent la victime pour responsable ».

Il a également déclaré que « ces allégations ont été réfutées par des rapports et des témoignages d’organisations internationales, dont les Nations Unies, ainsi que par une récente enquête interne de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), qui a confirmé l’absence de tout rapport ou de toute donnée indiquant un vol d’aide humanitaire par le Hamas ».

Le Hamas a estimé que « la famine systématique et le génocide qui se déroulent dans la bande de Gaza sont le résultat direct de la politique d’occupation soutenue par les États-Unis, qui utilise la nourriture et les médicaments comme armes de guerre contre plus de deux millions de personnes ».

Le mouvement a appelé l’administration américaine « à cesser de considérer la situation à travers le discours israélien, à assumer ses responsabilités morales et juridiques, à condamner la guerre de famine et le blocus injuste imposés par Israël au peuple palestinien de Gaza, et à cesser de couvrir et de soutenir ce crime ».

Il a également renouvelé son appel aux États-Unis pour « qu’ils soutiennent les efforts visant à acheminer l’aide humanitaire de manière sûre et complète à tous les Palestiniens, sans restrictions ni conditions », notant que « cette aide doit être distribuée par l’intermédiaire des Nations Unies, et non par la prétendue Fondation humanitaire de Gaza, qui sert de piège pour tuer les affamés et ceux qui en ont besoin ».

Il convient de noter que le 28 juillet, le Hamas a démenti aux déclarations de Trump, dans lesquelles celui-ci niait l’existence de la famine dans la bande de Gaza et accusait le mouvement de détournement d’aide. Il a affirmé que « ces allégations renforcent le discours de l’occupation et lui fournissent une couverture supplémentaire pour poursuivre sa guerre d’extermination contre les Palestiniens ».

Source: Médias