Le Hamas a fermement dénoncé le plan du cabinet israélien d’occuper la bande de Gaza qui a été adopté dans la nuit de jeudi à vendredi.

« L’approbation par le cabinet israélien des plans d’occupation de la ville de Gaza et du transfert de ses habitants est un nouveau crime de guerre que l’occupation entend commettre », a affirmé le Hamas dans un communiqué publié ce vendredi 8 aout.

Et d’ajouter: « La décision d’occuper Gaza confirme que le criminel Netanyahu et son gouvernement nazi se soucient peu du sort de leurs prisonniers ».

« Nous avertissons l’occupation criminelle que cette aventure criminelle lui coûtera cher et ne sera pas une promenade », a en outre menacé le Hamas.

Le mouvement de résistance palestinien a accusé « l’administration américaine d’être entièrement responsable des crimes de l’occupation, car elle fournit une couverture et un soutien direct à son agression ».

Il a dans ce contexte appelé « les Nations Unies, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à ce plan et demander des comptes aux dirigeants de l’occupation ».