L’aviation israélienne a ciblé, ce mardi à l’aube, une maison près de la mosquée Al-Farouq, dans le quartier de Zeitoun, au sud-est de la ville de Gaza, tuant sept Palestiniens et blessant plusieurs autres.

Cette frappe a coïncidé avec le bombardement de maisons résidentielles au sud de la ville.

Un père palestinien sollicite les équipes de la défense civile à retirer ses enfants des décombres de leur maison.

Dans le centre de la bande de Gaza, la partie nord du camp de réfugiés de Nouseirat a été soumise à des bombardements d’artillerie, coïncidant avec une série de raids israéliens sur la partie nord de Khan Younes.

Des bombardements d’artillerie ont également visé le centre de Khan Younès et les environs des tours Hamad au nord, en plus des frappes aériennes visant la partie est de la ville.

Dans le quartier de Mawasi à Khan Younès, cinq Palestiniens sont tombés en martyre et plusieurs autres blessés lors d’une frappe aérienne israélienne visant une tente abritant des personnes déplacées de la famille Abou Latifa, dans le quartier d’al-Majayda.

Par ailleurs, le complexe médical Nasser a été endommagé par l’explosion d’un robot piégé à proximité. L’occupation continue d’utiliser ces robots explosifs contre le nord et le centre de Khan Younès.

Le ministère palestinien de la Santé a en outre annoncé le décès de l’enfant Mohammad Zakaria Khader à Khan Younès, des suites de malnutrition et du manque de soins médicaux, dans un contexte de blocus israélien et de détérioration de la situation sanitaire dans la bande de Gaza.