Un commandant des Brigades Al-Qods a affirmé que « l’ennemi s’est partiellement retiré des régions de l’est de Gaza ces derniers jours », soulignant « la préparation des théâtres d’opérations pré-équipés d’engins explosifs de deux types : Thaqeb et Zilzal, ainsi que de bombes reproduites à partir des munitions abandonnées par l’ennemi ».

Le commandant a expliqué que « les explosions et les destructions ont concerné plus de 52 véhicules militaires sionistes sationnés dans les zones de Shujaiya, d’alToufah et d’alZaytoun via d’engins explosifs et d’obus ».

Il a souligné que « les moudjahidines ont localisé une zone de fumée et des restes de véhicules blindés à proximité des théâtres d’opérations précédemment préparés », notant que « leurs caméras n’ont pas pu enregistrer tous les bombardements annoncés, ni de nombreuses opérations non annoncées, faute d’avoir pu atteindre et filmer les lieux ».

Il a reconnu que « les destructions d’habitations sont considérables, sachant que « les résultats sur le terrain confirment que l’ennemi a subi un coup dur dans sa mobilisation à l’est de Gaza ».

Le commandant a affirmé « la poursuite du combat des moudjahidines des Brigades Al-Qods contre l’ennemi sioniste, malgré leurs capacités différentes et l’inégalité de la guerre, et ce dans le cadre de leur engagement à ne pas recevoir l’ennemi avec des fleurs ».

Les médias militaires des Brigades Al-Qods ont également diffusé « des images du bombardement de Kibutsi, de Nahal Oz et de Kfar Saad par des missiles ».

De leur côté, les moudjahidines des Brigades al-Qassam ont affirmé « la mise en œuvre d’une série d’opérations de qualité contre les forces d’occupation à l’est du quartier d’Al-Shujaiya, à Gaza, au cours du mois de juillet 2025 ».

Source: Médias