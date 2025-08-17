L’occupation israélienne a revendiqué dimanche matin l’attaque qui a visé la centrale électrique de Haziz, à Sanaa, la capitale yéménite.

Le porte-parole de l’armée de l’occupation israélienne a annoncé que « des cibles au sein des infrastructures énergétiques de la zone ont été attaquées ».

« Suite à l’attaque, qui a mis la centrale hors service à l’aube, les ouvriers et les équipes de la défense civile ont pu maîtriser l’incendie et entamer les travaux de maintenance et de réparation », selon Mohammed Miftah, vice-Premier ministre du gouvernement de Sanaa.

Les déclarations de Miftah, lors d’une inspection des dégâts, ont confirmé que la centrale « reviendra à son état initial ».

De son côté, le directeur de la centrale de Haziz, Ali Hussein Al-Alaya, a affirmé que « les attaques répétées contre la centrale ne nous empêcheront pas d’accomplir notre devoir et de travailler au service de la population et de ses institutions ».

Il a ajouté que « l’attaque de l’occupation israélienne contre la centrale est la preuve de son échec et de sa confusion », soulignant que « cibler une installation vitale qui alimente les citoyens et les hôpitaux en énergie constitue un crime qui viole le droit international humanitaire et est puni par la loi ».

Une série d’explosions a secoué la capitale yéménite, Sanaa, tôt dimanche matin, suite à l’attaque israélienne contre la centrale électrique de la région de Haziz.

Commentant l’attaque, Hizam al-Assad, membre du bureau politique du mouvement Ansarullah, a déclaré : « L’ennemi en faillite ne cible que les installations de service », faisant référence aux attaques continues de l’occupation contre les infrastructures vitales.

Source: Médias