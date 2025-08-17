Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a déclaré que « toute ingérence étrangère dans la région du Caucase est une ligne rouge pour nous », précisant que « son pays suit de près l’évolution de la situation dans cette région ».

Baghaei a expliqué dimanche que « pour l’Iran et les pays voisins, notamment la Russie, la région du Caucase du Sud revêt une importance politique, économique et géopolitique majeure ».

Il a souligné que « Téhéran ne considère pas l’ingérence étrangère et la présence de forces non régionales comme bénéfiques, mais estime plutôt qu’elles entraîneront des complications géopolitiques ».

Kamal Kharrazi, directeur du Conseil stratégique iranien des relations extérieures, a souligné que « son pays s’oppose à la présence américaine en Arménie, sous couvert d’une société d’investissement gérant les canaux de communication entre les deux pays ».

Lors de sa rencontre avec le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Vahan Gostanian, Kharazi a expliqué que « cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ingérence américaine dans la région », exprimant l’espoir que « l’Arménie réponde aux préoccupations de l’Iran ».

Le président iranien Massoud Pezeshkian a précédemment exposé les exigences de son pays concernant le corridor de Zanguezour dans le Caucase, notamment « l’intégrité territoriale, le non-blocage de la route de l’Iran vers l’Europe ou le nord, et la présence d’une entreprise américaine et d’une entreprise arménienne pour la construction de la route ».

Le corridor de Zanguezour relie l’Azerbaïdjan à sa région autonome du Nakhitchevan via la région arménienne de Syunik et la ville de Meghri, et s’étend sur 40 kilomètres.

