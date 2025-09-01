Le président chinois Xi Jinping a proposé lundi l’Initiative pour la gouvernance mondiale (IGM), appelant les pays à travailler de concert pour un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable.

M. Xi a fait ces remarques alors qu’il présidait la Réunion « Organisation de coopération de Shanghai (OCS) Plus » à Tianjin, ville portuaire du nord de la Chine, où l’OCS a tenu le plus grand sommet de ses 24 ans d’histoire, réunissant les dirigeants de plus de 20 pays et les chefs de dix organisations internationales.

L’IGM est la quatrième initiative mondiale historique proposée par M. Xi au cours des dernières années, après l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative pour la sécurité mondiale et l’Initiative pour la civilisation mondiale.

M. Xi a souligné les cinq principes de l’IGM, à savoir respecter l’égalité souveraine, se conformer à l’état de droit international, pratiquer le multilatéralisme, promouvoir une approche centrée sur le peuple et se concentrer sur la prise de mesures concrètes.

Bien que les tendances historiques de la paix, du développement, de la coopération et des bénéfices mutuels restent inchangées, la mentalité de guerre froide, l’hégémonisme et le protectionnisme continuent de hanter le monde, a déclaré M. Xi, ajoutant que les nouvelles menaces et les nouveaux défis ne cessent de se multiplier et que le monde se trouve dans une nouvelle période de turbulences et de transformations.

« La gouvernance mondiale est arrivée à un nouveau carrefour », a-t-il affirmé.

Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre mondiale antifasciste et le 80e anniversaire de la fondation des Nations unies (ONU). M. Xi a souligné la nécessité de sauvegarder fermement le statut et l’autorité de l’ONU, et de garantir son rôle irremplaçable et essentiel dans la gouvernance mondiale.

Tous les pays, peu importe leur taille, leur puissance et leur richesse, sont des participants, des décideurs et des bénéficiaires égaux dans la gouvernance mondiale, a-t-il énoncé.

« Il ne doit pas y avoir deux poids deux mesures, et les règles internes de quelques pays ne doivent pas être imposées aux autres », a-t-il noté.

L’OCS doit jouer un rôle dirigeant et montrer un exemple dans la mise en œuvre de l’IGM, tout en restant une force de stabilité dans ce monde volatile, a-t-il indiqué.

Source: Médias