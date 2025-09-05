Le journal britannique The Guardian a rapporté que « l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis a acquis un logiciel espion israélien appelé Graphite, capable de pirater des applications cryptées ».

Le journal a indiqué que « l’administration Trump a conclu un contrat avec la société israélienne Paragon Solutions, donnant ainsi à l’agence l’accès à l’une de ses cyberarmes cachées les plus puissantes ».

En vertu de ce contrat, les agents de l’immigration pourront utiliser un outil de piratage sophistiqué leur permettant de pirater n’importe quel téléphone mobile, y compris des applications cryptées comme WhatsApp et Signal.

Lorsqu’il est déployé contre une cible spécifique, le logiciel permet un contrôle total du téléphone, notamment la localisation, la lecture des messages, la visualisation des photos et l’accès aux données stockées. Il peut également être utilisé pour transformer le téléphone en dispositif d’écoute électronique.

Le journal a rapporté que « le contrat initial, initialement attribué par le Département de la Sécurité intérieure à Paragon fin 2024, sous l’administration de Joe Biden, a été temporairement suspendu afin de vérifier sa conformité avec un décret restreignant l’utilisation de logiciels espions commerciaux par le gouvernement américain ».

De récents documents de marchés publics indiquent que « la suspension a été levée et que l’ICE est désormais le bénéficiaire direct du programme ».

Selon le journal, « cette évolution signifie que l’une des cyberarmes les plus dangereuses et les plus furtives au monde, fabriquée hors des États-Unis, est désormais en possession d’une agence accusée à plusieurs reprises par des organisations de défense des droits civiques et humains de violer les droits à une procédure régulière ».

