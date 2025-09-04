Le ministre israélien de la guerre Israël Katz a promis, ce jeudi 4 septembre, « les dix plaies » aux forces yéménites, après que l’armée d’occupation a fait état du tir d’un nouveau missile en direction d’Israël, le 3ème en moins de 24 heures.

« Les houthis (mouvement de résistance yéménite Ansarullah, ndlr) ont de nouveau tiré des missiles sur Israël (…) Nous leur infligerons les dix plaies », a écrit M. Katz sur X, une allusion aux dix plaies d’Egypte évoquées par la Bible, dont entre autres : le changement de l’eau en sang, et la mort des nouveaux nés et du bétail.

L’armée d’occupation israélienne a déclaré ce jeudi matin qu’un missile en provenance du Yémen est tombé dans une zone dégagée, sans déclencher de sirènes d’alerte.

De leur côté, les forces armées yéménites ont annoncé ce jeudi avoir visé l’aéroport de Lod (aéroport Ben Gourion) à Jaffa occupée, avec un missile balistique de type Zulfiqar.

Le général Yahya Saree a affirmé que le missile a atteint sa cible, faisant état de l’échec de tous les systèmes d’interception israéliens et américains à l’intercepter. « Le missile a provoqué la fuite de millions de sionistes vers des abris et a paralysé le trafic aérien ».

« La faiblesse de position de certains pays arabes et islamiques, ainsi la complicité d’autres pays, encouragent l’ennemi à poursuivre son plan criminel », a-t-il noté.

Et de renchérir : « les souffrances subies par notre peuple palestinien opprimé à Gaza obligent tous les peuples à agir et à briser toutes les restrictions afin d’accomplir leur devoir religieux, moral et humanitaire ».

Le général Saree a en outre réitéré que « le Yémen continuera à soutenir Gaza jusqu’à l’arrêt de l’agression israélienne et la levée de blocus ».

Il convient de noter que les forces yéménites ont juré samedi de venger leur Premier ministre, assassiné la semaine dernière avec d’autres ministres dans une frappe israélienne contre la capitale Sanaa.

Depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, les forces yéménites ont multiplié les tirs de drones et de missiles contre des cibles israéliennes et des navires qui lui sont liés au large du Yémen, en affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens.