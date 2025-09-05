La vice-présidente de la Commission européenne Teresa Ribera Rodriguez : le génocide à Gaza révèle l’impuissance de l’Europe à agir d’une voix unie en raison des divisions sur la guerre. – Site de la chaîne AlManar-Liban
عربي
En
Es
Leb. Communication Grp
Al Manar TV
À propos
Contact
Archives
vendredi , septembre 5 2025
Menu
Moyen-Orient
Monde arabe
Monde islamique
Asie et Afrique
Amérique et Europe
Services
Accueil
Articles
Hezbollah
Fréquences d'al-Manar TV
En direct
La vice-présidente de la Commission européenne Teresa Ribera Rodriguez : le génocide à Gaza révèle l’impuissance de l’Europe à agir d’une voix unie en raison des divisions sur la guerre.
Le porte-parole du CGRI en Iran : Téhéran ne déclenchera pas la guerre mais n’a pas peur d’elle.
Le président américain Donald Trump a demandé à l’Europe de cesser d’acheter le pétrole russe qui finance la guerre en Ukraine.
Le SG de l’Otan : Nous faisons face à une menace dangereuse et sur le long terme de la part de la Russie et de la Chine.
Le ministre iranien des AE Abbas Araghchi lors d’une rencontre avec les représentants du Hamas à Doha : Notre position de la cause palestinienne est stable.
Jordanie : l’armée a arrêté 8 soldats israéliens qui avaient franchi la frontière le 27 août dernier puis les a relâchés quelques heures plus tard. (Médias jordaniens)
Le chef du département d’état américain Marco Rubio a dit avoir averti les pays qui veulent reconnaitre l’Etat de Palestine que ceci causera des problèmes et rendra difficile de parvenir à un cessez-le-feu.
Les ministres arabes des AE approuvent une résolution saoudo-égyptienne qui refuse toute atteinte à la souveraineté des pays arabes, insistent sur la solution des deux Etats pour mettre fin au conflit israélo-palestinien et refusent toute collaboration avec Israël tant qu’il poursuit la politique de colonisation.
Le Sud du Soudan nie tout accord avec Israël sur l’implantation des Palestiniens sur son sol.
Gaza : 15 martyrs dont 5 enfants et des blessés dans un raid israélien sur les tentes des déplacés dans la ville.
La vice-présidente de la Commission européenne Teresa Ribera Rodriguez : le génocide à Gaza révèle l’impuissance de l’Europe à agir d’une voix unie en raison des divisions sur la guerre.
Depuis 12 minutes
5 septembre 2025
Commentaires
Articles liés
Le porte-parole du CGRI en Iran : Téhéran ne déclenchera pas la guerre mais n’a pas peur d’elle.
Le président américain Donald Trump a demandé à l’Europe de cesser d’acheter le pétrole russe qui finance la guerre en Ukraine.
Le SG de l’Otan : Nous faisons face à une menace dangereuse et sur le long terme de la part de la Russie et de la Chine.
X
Urgent
Brésil
Canada
France
GB
Russie
Afrique du sud
Chine
Congo
Côte d’Ivoire
Deux Corées
Inde
Japon
Irak
Ligue arabe
Algérie
Libye
Maroc
Mauritanie
Arabie saoudite
Bahreïn
EAU
Koweit
Oman
Qatar
Afghanistan
Bengladesh
Iran
Kirghizstan
Mali
Nigéria
Pakistan
Egypte
Entité sioniste
Jordanie
Liban
Palestine
Secrétaire général du Hezbollah
Sénégal
Syrie
Tunisie
Turquie
UE
Ukraine
USA
Venezuela
Vietnam
Yémen
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
plus...
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
plus...