Le président américain Donald Trump a publié une photo de groupe du président russe Vladimir Poutine, du président chinois Xi Jinping et du Premier ministre indien Narendra Modi sur sa plateforme Truth Social, accompagnée d’une légende reconnaissant que « son pays a perdu son influence sur la Russie et l’Inde au profit de la Chine ».

« Il semble que nous ayons perdu l’Inde et la Russie au profit de la Chine. Je leur souhaite un avenir long et prospère ensemble », a déclaré Trump dans sa publication, faisant référence au récent sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai organisé par Pékin.

Washington retire une partie de son soutien militaire à l’Europe de l’Est

Les États-Unis s’apprêtent à retirer une partie importante de leur soutien militaire à l’Europe de l’Est, une mesure visant à contraindre les pays européens à assumer une plus grande responsabilité pour leur propre défense après la guerre russo-ukrainienne.

Le Financial Times, journal britannique, a rapporté que « Washington a l’intention de mettre fin à des programmes de soutien à la sécurité, d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, destinés aux voisins orientaux de la Russie ».

Le journal cite des sources bien informées : « Les États-Unis vont réduire une partie de leur financement de la sécurité aux pays européens voisins de la Russie. Des responsables du Pentagone ont informé les diplomates européens la semaine dernière que Washington ne financerait plus les programmes de formation et d’équipement de leurs armées ».

La Maison Blanche a indiqué que « cette décision fait suite à l’intensification des efforts militaires des pays européens », soulignant que « l’objectif est d’encourager l’ancien continent à assumer une plus grande responsabilité pour sa propre défense ».

Source: Médias