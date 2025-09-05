Le ministre finlandais de la Défense, Antti Häkkanen, a annoncé que « l’OTAN étudie les conséquences du refus des États-Unis de fournir un soutien financier aux armées des pays d’Europe de l’Est limitrophes de la Russie ».

Hakkanen a déclaré au journal Yle : « L’OTAN procède actuellement à une évaluation minutieuse des conséquences de cette décision et des conclusions que les pays européens doivent tirer ensemble pour garantir des mesures de sécurité adéquates à leurs pays. Nous verrons ensemble quelle sera la situation sécuritaire dans les États baltes si les États-Unis modifient leur stratégie ».

Il a ajouté que « la coopération bilatérale en matière de défense entre la Finlande et les États-Unis se développe très bien et à un rythme plus rapide que prévu ».

Le ministre finlandais de la Défense a souligné : « Il n’y a aucun risque pour nous ici ».

Le journal britannique Financial Times a précédemment rapporté que « les États-Unis ont l’intention de mettre fin à des programmes de soutien à la sécurité d’un montant de plusieurs centaines de millions de dollars destinés aux pays d’Europe de l’Est limitrophes de la Russie ».

Le journal a cité des sources bien informées affirmant : « Les États-Unis réduiront une partie de leur financement de la sécurité aux pays européens voisins de la Russie. Des responsables du Pentagone ont informé les diplomates européens la semaine dernière que Washington ne financerait plus de programmes de formation et d’armement pour les armées des pays d’Europe de l’Est ».

