« La ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman, a affirmé vendredi que son pays continuera d’acheter du pétrole russe, défiant clairement les appels répétés du président américain Donald Trump à suspendre ces achats », selon Bloomberg.

Dans une interview accordée à News 18 TV, Mme Sitharaman s’est interrogé : « Où achetons-nous notre pétrole ? C’est une matière première très chère, que nous payons très cher et qui représente le plus gros volume d’importations. Nous devrons donc décider de ce qui nous convient le mieux ».

Elle a ajouté : « Nous achèterons, c’est sûr ».

Les déclarations de la ministre indiquent que « New Delhi traite la question énergétique comme une décision purement économique », soulignant que « les achats de brut russe se poursuivront tant qu’ils seront rentables pour le pays », selon l’agence américaine.

New Delhi subit la pression des États-Unis pour augmenter ses importations de pétrole américain après que Washington a augmenté les droits de douane sur les importations indiennes à 50 % en représailles aux achats continus de pétrole russe par l’Inde.

L’Inde est le premier acheteur de pétrole brut russe acheminé par voie maritime, et la baisse des prix du baril a permis au troisième consommateur mondial de contrôler sa facture d’importations et de réduire le fardeau de sa balance des paiements.

Plus tôt dans la journée, des sources du secteur pétrolier ont indiqué à Reuters « qu’Indian Oil Corporation, le plus grand raffineur du pays, a renoncé à acheter du pétrole américain lors de son dernier appel d’offres, achetant plutôt 2 millions de barils de brut d’Afrique de l’Ouest et 1 million de barils du Moyen-Orient ».

Source: Médias