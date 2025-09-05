Elle présente des avantages par rapport aux options existantes, comme le canal de Suez, la mer Rouge et la mer Noire, qui ont connu des difficultés ces dernières années, a indiqué à Sputnik le Dr. Raj Kumar Sharma en commentant le discours de Vladimir Poutine au Forum économique oriental.

Le Président russe a notamment évoqué la création d’un corridor transarctique incluant la route maritime du Nord.

Principaux enjeux pour l’Inde:

-sécuriser les ressources pour son économie,

-accéder aux ressources énergétiques et minérales de l’Arctique,

-bénéficier d’une plus grande flexibilité géopolitique,

-réduire sa dépendance aux routes exposées aux blocages.

Les efforts de l’Inde pour renforcer ses liens économiques avec l’Extrême-Orient russe et rendre opérationnel le corridor maritime Chennai-Vladivostok s’inscrivent dans cette stratégie, souligne le chercheur principal du groupe de réflexion indien NatStrat.

L’Extrême-Orient russe dispose d’un fort potentiel d’approvisionnement en ressources naturelles pour l’Inde, ajoute l’expert. La Russie est une superpuissance en matière de ressources naturelles et une coopération accrue entre les deux pays est envisageable.

