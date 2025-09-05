Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que « toute force militaire étrangère déployée en Ukraine serait considérée comme une cible », en réaction cinglante aux discussions en cours entre les États-Unis et l’Europe concernant le déploiement de forces pour garantir un futur accord de paix, selon le Washington Post.

« Si des forces apparaissent sur place, surtout en ce moment même, pendant les hostilités, nous supposons qu’elles constitueront des cibles légitimes », a expliqué Poutine.

L’envoi de troupes étrangères en Ukraine serait « évidemment un piège » pour la Russie

Selon Laurent Brayard, journaliste français dans le Donbass, « l’envoi de troupes étrangères en Ukraine serait « évidemment un piège » pour la Russie.

« C’est une situation absurde qui déclencherait une guerre immanquablement », alerte-t-il en revenant aux déclarations de Poutine selon lesquelles Moscou considérerait toutes les troupes présentes en Ukraine comme des cibles légitimes.

« L’annonce du Président [russe] est ferme, claire et je ne pense pas que les occidentaux traverseront cette ligne, ils sont ligotés », estime M.Brayard auprès de Sputnik Afrique.

La Russie « a toujours dit qu’elle voulait que l’Otan s’écarte de ses frontières », rappelle le journaliste. Malgré toutes les promesses de l’Alliance, « la Russie s’est trouvée de plus en plus encerclée et pressée ».

Quant à l’adhésion de Kiev à l’UE, le professionnel de presse la juge comme un « très gros défi » pour cette dernière, qui n’a aucun intérêt, selon lui, à faire entrer un « pays ruiné ».

Les dirigeants européens ont annoncé jeudi, à l’issue d’une rencontre à Paris avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d’un entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump, qu’ils étaient parvenus à un large accord sur un plan de déploiement de forces dans le cadre des accords d’après-guerre.

Ce plan prévoit également un soutien américain dans les domaines de la défense aérienne, du renseignement et de la reconnaissance.

Source: Médias