Le Centre des opérations d’urgence sanitaire du ministère libanais de la Santé publique a annoncé que « les raids menés par les forces d’occupation israéliennes dans les environs de la Bekaa et du Hermel ont fait, selon un bilan préliminaire, cinq morts et cinq blessés ».

Plus tôt dans la journée, le correspondant d’Al-Manar au Liban a rapporté que « les forces d’occupation israéliennes ont lancé 12 raids dans les environs du Hermel, à l’est du pays ».

Les martyrs tués lors des raids d’aujourd’hui dans la Bekaa :

Martyr Samir Ahmad Madlaj de la ville de Baalbek

Martyr Ayham Tariq Zaiter de la ville frontalière de Hawik

Martyr Ali Khader Hamadi de la ville de Zeita dans la Bekaa

Martyr Sayyed Ali Assaf

Les forces d’occupation israéliennes continuent de violer le cessez-le-feu déclaré en novembre 2024, causant la mort de 264 personnes et en blessant plus de 540.

