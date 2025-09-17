Les forces armées yéménites ont annoncé mardi avoir mené « deux opérations militaires contre l’occupation, en réponse aux crimes de génocide, à la dangereuse escalade à Gaza et à l’agression israélienne contre le pays ».

Les détails de ces deux opérations ont été fournis dans un communiqué lu par le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree. La force de missiles a frappé une cible israélienne sensible dans la zone occupée de Jaffa avec un missile balistique hypersonique Palestine 2.

Lors d’une autre opération, les drones de l’armée de l’air yéménite ont ciblé l’aéroport israélien Ramon dans le quartier d’Umm al-Rashrash à Eilat, dans le sud de la Palestine occupée. Le communiqué a indiqué que « les deux opérations ont atteint leurs objectifs ».

Le Yémen a renouvelé son appel aux nations arabes et islamiques à « assumer leurs responsabilités religieuses, morales et humanitaires envers la bande de Gaza», soulignant que « le silence sur ce crime incitera l’ennemi à attaquer davantage tous les pays arabes et islamiques ».

Les forces armées yéménites ont souligné qu’elles continueraient à « accomplir leur devoir » jusqu’à la fin de l’agression contre Gaza et la levée du blocus.

Plus tôt, l’armée d’occupation israélienne a annoncé avoir détecté un tir de missile depuis le Yémen, et les médias israéliens ont rapporté que « l’avion du Premier ministre Benjamin Netanyahou a été contraint d’atterrir immédiatement ».

La déclaration des forces armées yéménites fait suite au lancement par l’occupation d’une agression contre le pays, ciblant le port de Hodeidah au Yémen avec 12 frappes aériennes.

A ce titre, le Général de brigade Saree a affirmé que « nos défenses aériennes ont semé la confusion parmi les avions ennemis et contraint certaines formations de combat à quitter l’espace aérien avant de lancer leur agression ».

Il a ajouté que « le port de Hodeidah, récemment attaqué par l’aviation d’occupation, est surveillé et utilisé par les équipes de l’ONU ».

Source: Médias