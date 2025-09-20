Le Premier ministre indien Narendra Modi a refusé de céder aux pressions américaines concernant les droits de douane élevés sur les importations indiennes, s’appuyant sur la puissance et l’influence internationale de l’Inde plutôt que de courtiser le président américain Donald Trump pour obtenir des concessions.

Un entretien téléphonique entre Modi et Trump après la reprise des négociations commerciales a confirmé cette position ferme. Modi a publié un message de remerciement au président américain sur la plateforme X, affirmant « son engagement envers le partenariat indo-américain et son soutien aux initiatives de Trump en faveur d’une résolution pacifique du conflit en Ukraine ».

Modi s’est opposé aux droits de douane punitifs imposés par Washington à 25 % en juillet, puis portés à 50 % sur certains produits tels que les bijoux, les crevettes et les vêtements, malgré leur impact potentiel sur des centaines de milliers d’emplois dans des secteurs stratégiques de l’économie indienne.

Modi fait face à la pression américaine et renforce la position internationale de l’Inde.

Modi a affiché une position ferme sur la scène internationale, apparaissant aux côtés des présidents russe et chinois lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai en septembre, portant un coup dur à la diplomatie américaine, qui considérait l’Inde comme un partenaire clé pour contrer la Chine.

Les experts ont souligné que « Trump et ses conseillers n’ont pas pleinement compris la position de Modi et il serait difficile de réparer les dommages causés par la confrontation commerciale, impactant négativement l’Inde et les États-Unis ».

Parallèlement, des sources ont indiqué que « l’Inde est disposée à réduire les droits de douane sur les secteurs moins sensibles, mais qu’aucun accord ne serait conclu sans concessions de Washington, tout en insistant sur la protection des secteurs pétrolier et agricole et la poursuite de la politique multipolaire de l’Inde ».

Les experts estiment que « la position ferme de l’Inde pourrait renverser la situation face à Trump, alors que les négociateurs de Washington se rendent à New Delhi pour intensifier les discussions », soulignant « l’importance de préserver les intérêts économiques et politiques de l’Inde face à la pression américaine ».

« Plus tôt, Trump a appelé l’Union européenne à imposer des droits de douane allant jusqu’à 100% sur l’Inde et la Chine, dans le cadre de ses efforts pour accroître la pression sur le président russe Vladimir Poutine pour qu’il mette fin à la guerre en Ukraine », selon les médias occidentaux.

