Une vidéo diffusée par des militants syriens, montrant le rabbin syro-américain Henry Hamra priant pour le président syrien par intérim Ahmad al-Sharaa a suscité de nombreuses interactions sur les réseaux sociaux.

Cet événement s’est produit lors de la prière du rabbin Henry Hamra à l’occasion de l’inauguration de la synagogue franque, au cœur du vieux Damas, après plus de trois décennies de fermeture.

Le rabbin Henry Hamra, président de la Fondation du patrimoine juif en Syrie, est arrivé dimanche à Damas, accompagné d’une délégation de Juifs syriens. Il s’agit de la première visite organisée de ce type pour les Juifs depuis la chute du président Bachar Assad.

Cette visite en Syrie a été organisée par la Fondation du Patrimoine Juif en Syrie (JHS) avec le soutien de l’Équipe d’Urgence Syrienne.

Cette initiative fait suite aux déclarations publiques de plusieurs personnalités juives syriennes, dont l’homme d’affaires Henry Hamra, en faveur du gouvernement du président Ahmad al-Sharaa, ex-chef du Front Al-Nosra. Ce dernier entend conclure un accord sécuritaire avec ‘Israël’, sous médiation des USA.

Lors de leurs rencontres au Congrès, le rabbin et l’homme d’affaires Henry Hamra ont également appelé à la levée des sanctions économiques contre la Syrie.

Ce n’est pas la première fois qu’une délégation comprenant le rabbin Youssef Hamra et son fils Henry se rend à Damas. Ils avaient déjà participé à un voyage similaire en février dernier avec des personnalités syro-américaines.