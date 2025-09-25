La direction de la Flottille internationale Somoud, qui se dirige vers Gaza pour briser le siège israélien, a affirmé ce jeudi matin que plusieurs gouvernements ont averti leurs citoyens à bord du navire d’une « attaque israélienne imminente ».

La Flottille Somoud naviguait vers les eaux territoriales grecques afin de réduire le risque d’une attaque israélienne contre les militants à bord.

Des militants à bord du navire Omar Al-Mokhtar ont fait état de trois drones israéliens qui effectuait une « opération de surveillance ». Ils ont affirmé que le navire naviguait toujours seul pour rattraper la flottille.

Et d’ajouter : le navire comporte une clinique médicale mobile et poursuivra sa voie malgré les dangers. La flottille ayant déjà subi plusieurs attaques de la part d’Israël qui ont été condamnées par le ministre italien de la Défense.

La Flottille internationale Somoud qui vise à briser le blocus dans la bande de Gaza, a précisé avoir subi 12 attaques israéliennes aux drones visant neuf de ses bateaux.

Elle a qualifié « d’escalade dangereuse » ces frappes.

L’Italie envoie une frégate pour d’éventuels sauvetages

Entre-temps, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a fermement condamné l’attaque contre la flottille voulant acheminer de l’aide à la bande de Gaza.

Dans un communiqué, M. Crosetto a ajouté avoir ordonné à un navire de la marine italienne de se diriger vers la flottille pour lui porter assistance.

Le ministre italien de la Défense a en outre annoncé qu’il avait envoyé un navire de la marine italienne dans la région pour éventuellement venir en aide à ses citoyens.

Crosetto a souligné que les formes de protestation non violentes et conformes au droit international devaient être préservées dans les démocraties.

« Nous ne pouvons que condamner avec la plus grande fermeté l’attaque menée à l’aide de drones par des personnes dont l’identité est actuellement inconnue contre les navires de la Flottille Somoud, à bord desquels se trouvaient également des citoyens italiens », a-t-il déclaré.

Il a annoncé que la frégate polyvalente « Fasan » de la marine italienne, située au nord de Crète, avait pris la mer pour se rendre dans la région afin de venir en aide à ses ressortissants.

Crosetto a également indiqué que l’attaché militaire de l’ambassade d’Israël à Rome, l’ambassadeur d’Italie à Tel-Aviv et la cellule de crise du ministère italien des Affaires étrangères avaient été informés de l’envoi de la frégate de la marine italienne dans la région.

De son côté, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a annoncé que son pays avait proposé de remettre l’aide destinée à la flottille pour Gaza au Patriarcat latin afin d’en faciliter l’acheminement.