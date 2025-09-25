Les Brigades al-Qassam, branche armée du Hamas, ont annoncé mercredi avoir « ciblé deux chars israéliens Merkava avec deux missiles Yasin 105 dans le quartier de Tal al-Hawa, au sud de Gaza, tuant et blessant leurs équipages ».

Les Brigades ont déclaré que « leurs combattants ont réussi mardi à détruire des positions ennemies à Karni, à l’est de Gaza, avec des obus de mortier et plusieurs roquettes Rajum de 114 mm ».

De leur côté, les Brigades Al-Qods, branche armée du Jihad islamique, ont annoncé « avoir détruit un véhicule militaire israélien en faisant exploser un engin explosif antichar lors de leur incursion dans le quartier de Tal al-Hawa, au sud-ouest de Gaza, mardi ».

L’occupation israélienne a reconnu mardi la mort de deux soldats dans la bande de Gaza. Un soldat israélien est mort des suites de graves blessures subies lors d’une embuscade de la résistance dans la ville de Gaza, a annoncé un porte-parole de l’armée d’occupation israélienne

Source: Médias