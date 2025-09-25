Philippe Lazzarini, commissaire général de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), a averti que Gaza comptait le plus grand nombre d’enfants amputés par habitant au monde.

Dans un message publié mercredi sur la plateforme de médias sociaux X, Lazzarini a déclaré que jusqu’à 4 000 enfants amputés ont été recensés à Gaza depuis que le régime israélien a lancé son assaut génocidaire sur le territoire assiégé, le 7 octobre 2023.

« Le coût pour les enfants et l’enfance va au-delà des simples blessures physiques et de la faim qui se propage. Les cicatrices des enfants sont profondes et invisibles : anxiété, cauchemars, agressivité et peur », a-t-il écrit.

« Plus cela dure, plus les enfants seront hantés par leurs traumatismes persistants et croissants pour les générations à venir », a avertit le directeur général de l’agence onusienne, soulignant qu’un cessez-le-feu doit être conclu « si ce n’est pour le bien de quiconque, du moins pour celui des enfants ».

S’exprimant mercredi lors d’un événement parallèle à la 80e Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), Lazzarini a déclaré que pour des millions d’enfants à travers le monde, septembre marque la rentrée scolaire. « C’est une période d’apprentissage et de jeu dans un environnement sûr et bienveillant, mais ce n’est pas le cas à Gaza. »

Depuis le début de la guerre génocidaire israélienne, « les enfants de Gaza continuent de sombrer dans l’abîme de l’enfer. Chaque jour, depuis près de deux ans, l’équivalent d’une salle de classe pleine d’enfants est tué », s’est-il alarmé.

Le Comité international de secours (IRC) a rapporté mercredi dernier que le pire scénario pour les enfants de Gaza se déroule dans toute la zone.

« Dans certaines régions, les enfants partagent un seul concombre toute la journée ou arrêtent de demander de l’aide car ils sont trop faibles pour marcher. »

La famine a des conséquences dévastatrices. L’organisme s’affaiblit, le système immunitaire s’effondre et les organes commencent à défaillir. Il ne s’agit pas d’une faim ordinaire ; c’est une mort lente, prévient l’IRC.

À Gaza, les enfants souffrent de malnutrition sévère et perdent la vie. Les travailleurs humanitaires affirment que les parents sont contraints de partager un simple morceau de pain entre plusieurs enfants, dont beaucoup se couchent le ventre vide soir après soir, a regretté le comité.

Plus de 360 personnes, dont 130 enfants, sont mortes de faim depuis le début de la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 1,9 million de personnes souffrent de malnutrition. Parmi elles, au moins 641 000 sont confrontées aux niveaux de famine les plus extrêmes.

Pendant ce temps, la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza a tué près de 65 419 personnes et en a blessé 167 160 autres, la plupart étant des enfants et des femmes.