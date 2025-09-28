Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement syrien de transition, Assaad Al-Shibani, a déclaré que « les attaques israéliennes contre la Syrie rendent toute normalisation difficile ».

Al-Shibani a déclaré à CNN « qu’Israël a exacerbé la crise à Soueida, dans le sud du pays, et entravé l’intervention du gouvernement de Damas pour apaiser la situation ».

Al-Shibani a évoqué l’ingérence israélienne à Soueida, affirmant que « Tel-Aviv soutient des groupes hors-la-loi, ce qui entravait la capacité du gouvernement à apaiser les tensions entre les Bédouins et les Druzes ». Il a ajouté : « Les agissements d’Israël ont compliqué la situation et placé les Druzes dans une situation très difficile et embarrassante ».

Al-Shibani a également noté que « la quête de paix de la Syrie s’est heurtée à des raids et des menaces israéliens », soulignant « qu’une Syrie forte et unie serait bénéfique pour la sécurité régionale, et que cela profiterait également à Israël ».

Il a souligné que « la nouvelle Syrie ne menace personne dans la région, y compris Israël ».

Il y a quelques jours, Reuters a révélé que « les négociations entre la Syrie et Israël se sont enlisées en raison d’une demande israélienne d’ouverture d’un couloir humanitaire vers Soueida, dans le sud de la Syrie. Cela a entraîné le report de l’annonce d’un accord de sécurité négocié sous l’égide des États-Unis, après que le chef de la phase de transition, Ahmad al-Sharaa (alias Golani), a déclaré que « la Syrie était sur le point de signer un accord avec Israël ».

Source: Médias