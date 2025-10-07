Le Kremlin a déclaré lundi dans un communiqué que « le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont discuté par téléphone de la situation au Moyen-Orient, notamment du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza ».

Poutine et Netanyahu ont exprimé leur intérêt pour des solutions négociées à la situation liée au programme nucléaire iranien, ainsi que pour le renforcement de la stabilité en Syrie.

Les relations russo-israéliennes sont instables, notamment en raison des preuves de la fourniture d’armes et de munitions de défense aérienne par « Israël » à l’Ukraine, et de l’escalade des attaques israéliennes contre les pays de la région, notamment celles visant le Qatar et l’Iran, que Moscou a rejetées et condamnées.

Source: Médias