Le Bureau des médias du gouvernement à Gaza a affirmé que « la décision du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de suspendre temporairement ses activités à Gaza est désastreuse, dangereuse, irresponsable et inhumaine », ajoutant « qu’elle est contraire au droit humanitaire international ».

Dans un communiqué publié lundi, le Bureau des médias du gouvernement à Gaza a appelé à « l’annulation immédiate de cette décision, au retour à ses missions humanitaires dans la ville de Gaza et au renforcement de sa présence sur le terrain et des secours ».

Le Bureau a ajouté que « cette décision constitue un recul douloureux par rapport au rôle humanitaire et moral confié au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Elle ne sert pas le peuple palestinien, confronté quotidiennement à un génocide, et laisse plutôt des civils sans défense, sans protection ni véritable soutien humanitaire ».

Le bureau a souligné que le CICR est « une institution protégée par le droit humanitaire international et les Conventions de Genève, et que son devoir est d’agir dans les zones de conflit, et non de les fuir. Un retrait à ce stade est contraire à l’essence même du mandat humanitaire pour lequel il a été créé ».

Le bureau a également appelé le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à « renforcer la résilience des civils à Gaza au lieu de les abandonner à leur sort, et à prouver au monde qu’il demeure une organisation humanitaire neutre », agissant « conformément à ses principes déclarés, sans être soumis aux diktats ni aux pressions politiques de l’occupation israélienne ».

L’occupation israélienne poursuit sa guerre de génocide contre la bande de Gaza, intensifiant ses attaques contre la ville de Gaza et commettant de nouveaux crimes contre des civils souffrant de conditions humanitaires catastrophiques, dans un contexte de blocus permanent

Source: Médias