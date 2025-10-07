Une étude analytique a révélé que les exportations d’armes britanniques vers Israël ont atteint un niveau record ces derniers mois, selon The National.

En juillet, le gouvernement travailliste détenait encore plus de 300 licences d’exportation d’armes vers Israël, selon Channel 4.

En septembre dernier, le Parti travailliste a suspendu 29 des quelque 350 licences d’exportation d’armes, arguant qu’il bloquait tout matériel susceptible d’être utilisé par l’armée israélienne dans la bande de Gaza.

Selon The National, le gouvernement britannique continue d’exporter à l’entité sioniste des pièces pour le F-35 qu’elle utilise contre la bande de Gaza, dans le cadre d’un programme de défense international visant à produire et à entretenir cet avion.

Dans ce contexte, Channel 4 a révélé qu’Israël a reçu pour 408 000 £ d’armes du Royaume-Uni rien qu’en juin, citant des données de l’administration fiscale israélienne. Il s’agit du montant mensuel le plus élevé depuis le début de l’enregistrement des données douanières en janvier 2022.

La poursuite des exportations de grande valeur vers Israël est désormais confirmée, septembre étant le deuxième mois le plus important jamais enregistré.

Channel 4 a indiqué que des armes d’une valeur de 316 000 £ provenant d’entreprises britanniques ont transité par les douanes israéliennes, classées comme « bombes, missiles et munitions », ainsi que des pièces détachées pour ces articles.

Malgré la suspension de certaines licences, le nombre de licences d’exportation d’armes actives vers Israël s’élevait à 347 en juillet dernier, dont 167 licences militaires explicites.

La chaîne a révélé certaines des licences récentes, qui concernent des articles tels que des lance-grenades, des pièces d’obus de mortier et des composants de roquettes.

Le gouvernement britannique n’a pas fourni plus de détails sur le contenu des exportations lorsque Channel 4 l’a interrogé. Le gouvernement israélien a également refusé de fournir d’autres informations « pour des raisons de confidentialité ».

Tout cela intervient alors que les appels se multiplient pour que le gouvernement britannique impose immédiatement un embargo total sur les armes à Israël en raison du génocide en cours à Gaza.

