L’Iran a appelé les États-Unis, l’Égypte, le Qatar et la Turquie, en tant que garants d’un accord récemment conclu pour mettre fin au génocide perpétré par le régime israélien à Gaza, à exercer des pressions sur le régime de Tel-Aviv afin qu’il cesse ses violations meurtrières.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a exprimé ces propos dans un communiqué le mardi 14 octobre, faisant allusion aux attaques menées par le régime israélien tout au long de la journée de mardi et qui ont tué et blessé au moins 10 Palestiniens dans la bande de Gaza.

Il a demandé aux garants de l’accord sur Gaza « de tenir le régime sioniste responsable et de le contraindre à mettre fin à ses crimes ».

Baghaï a rappelé la « pratique habituelle » du régime israélien qui consiste à violer les accords et à exploiter les cessez-le-feu déclarés pour poursuivre ses crimes meurtriers contre les Palestiniens.

Il a mis en garde contre « les conséquences de toute inaction de la part des garants vis-à-vis des agressions israéliennes contre la population de Gaza ».

Le 8 octobre, le mouvement de résistance palestinien Hamas, basé à Gaza, a annoncé avoir conclu un accord à l’issue des négociations indirectes avec le régime de Tel-Aviv pour mettre fin à deux années de guerre génocidaire israélienne contre Gaza soutenue par les États-Unis.

Conformément aux termes de l’accord, le Hamas a accepté de libérer les derniers captifs israéliens détenus dans la bande de Gaza et de transférer l’administration du territoire à un organisme palestinien.

Il est à rappeler que le régime israélien a violé les accords précédents, dès le début du génocide et à nouveau en janvier 2025, non seulement en renonçant à ses engagements, mais aussi en intensifiant brutalement son génocide.

L’accord, fondé sur un plan en 20 points élaboré par Washington, a été conclu malgré des tentatives délibérées du régime de Tel-Aviv pour entraver un accord pouvant conduire à la cessation du génocide à Gaza.

La guerre génocidaire israélienne a causé le martyre d’au moins 67 913 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants.

Les déclarations de Baghaï font suite aux attaques menées par l’armée israélienne contre la ville de Gaza et les environs de Khan Younès, dans le sud du territoire assiégé, tuant au moins six personnes et blessant quatre autres.

De plus, le porte-parole de la diplomatie iranienne a fermement condamné la destruction simultanée d’oliveraies, l’incendie de maisons résidentielles et la profanation de la mosquée al-Aqsa, troisième lieu saint de l’islam, par des colons extrémistes israéliens en Cisjordanie occupée.

Source: Avec PressTV