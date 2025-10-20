Une vidéo diffusée, le dimanche 19 octobre, sur les réseaux sociaux montre un colon israélien agressant violemment une Palestinienne âgée alors qu’elle cueillait des olives à l’est de Ramallah, lui faisant perdre connaissance.

La vidéo montre un colon masqué, armé d’un bâton, attaquant la femme et la frappant à plusieurs reprises à la tête jusqu’à ce qu’elle tombe à terre. Il a ensuite attaqué deux militants étrangers au milieu des oliviers.

🔴 مستوطنون صهاينة يهاجمون بوحشية امرأة فلسطينية مسنة ومتضامنة أجنبية أثناء قطف الزيتون، قرب بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله. pic.twitter.com/A7C5Pvj6qt — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) October 19, 2025

Awad Abou Samra, témoin oculaire et militant des Comités populaires de la localité de Tormus Ayya, a déclaré que l’incident s’est produit à l’est du village.

Et d’ajouter: « Les colons nous ont attaqués alors que nous cueillions des olives et nous ont poursuivis. Cependant, une femme était un peu en retard, alors le colon l’a attaquée avec un bâton et l’a frappée à la tête jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Il a ensuite continué à attaquer deux militants au même endroit, cassant la main de l’un d’eux. »

Il a précisé que la femme blessée, Afaf Saleh Abou Alia, une quinquagénaire, a été transférée à l’hôpital Istishari de Ramallah pour y être soignée, son état étant qualifié de « stable ».

Pour sa part, Mostafa Barghouti, secrétaire général de l’Initiative nationale palestinienne, a partagé la vidéo sur son compte X, écrivant : « Un colon israélien terroriste a attaqué une Palestinienne aujourd’hui alors qu’elle cueillait ses olives.»

M.Barghouti a ajouté que « de nombreux villageois palestiniens n’ont pas pu cueillir leurs olives en raison du terrorisme des colons israéliens.»

De son côté, la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, a condamné l’incident, déclarant dans une publication sur son compte X : « Depuis deux ans, le monde entier assiste à des scènes similaires depuis la Cisjordanie.»

Mme Albanese a demandé : « Où sont les honorables Israéliens, ceux qui manifestent à Tel-Aviv ? Ne ressentent-ils pas le devoir d’agir et d’arrêter leurs concitoyens qui se comportent comme des criminels inconscients ?»

Selon l’Autorité palestinienne pour la résistance au mur et à la colonisation (gouvernementale), des colons ont attaqué des véhicules palestiniens dimanche soir sur la route d’Al-Mu’arrajat, entre le gouvernorat de Jéricho (est) et les gouvernorats de Ramallah et d’Al-Bireh (centre), à la périphérie de la localité de Mikhmas, ainsi que des cueilleurs d’olives dans le village de Taybeh, à l’est de Ramallah.

Les agressions de colons en Cisjordanie ont considérablement augmenté avec l’arrivée de la saison des olives, qui commence dans la deuxième quinzaine d’octobre.

Selon les données de l’Autorité palestinienne pour la résistance au mur et à la colonisation, les colons ont mené 7 154 attaques contre des Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie depuis le début du génocide israélien à Gaza, le 8 octobre 2023.

Et d’ajouter : « ces agressions ont entraîné le déplacement de 33 communautés bédouines palestiniennes, en plus de l’établissement de 114 avant-postes de colonisation ».

Depuis le début du génocide israélien dans la bande de Gaza, les attaques israéliennes contre la Cisjordanie se sont intensifiées, faisant au moins 1 056 martyrs palestiniens, près de 10 000 blessés et plus de 20 000 arrestations, dont 1 600 enfants.

Depuis le 8 octobre 2023, ‘Israël’, avec le soutien des États-Unis, a perpétré un génocide à Gaza, causant la mort de 68 116 Palestiniens, blessant 170 200 autres et détruisant 90 % des infrastructures de la bande de Gaza.