Le général de brigade Mohammad Reza Naqdi, commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution iraniens (CGRI) pour la coordination, a confirmé que les sites de missiles souterrains iraniens « n’ont pas été endommagés lors de la récente guerre, et nos missiles sont restés parfaitement intacts, indemnes, et n’ont même pas été endommagés par une aile de moustique ».

S’exprimant lors d’une émission couvrant les événements de la récente guerre israélienne contre l’Iran en juin 2025, M. Naqdi a expliqué que « nous nous attendions à ce que l’ennemi lance une agression et cible les sites nucléaires iraniens, et que nous riposterions à cette agression. Cependant, nous ne nous attendions pas à ce que l’ennemi assassine des dirigeants et des scientifiques nucléaires à leur domicile, avec leurs femmes et leurs enfants.»

Le général de brigade Naqdi a ajouté que « les défenses aériennes iraniennes ont été très efficaces face à l’agression, et ont pu abattre plus de 140 drones ennemis pendant la guerre.»

Il a poursuivi que « les missiles étaient prêts à être lancés du premier au dernier jour de la guerre, et que la grande efficacité des infrastructures souterraines jouait un rôle fondamental dans la protection de l’arsenal de missiles contre tout dommage potentiel ».

Il a réitéré la capacité des missiles iraniens à briser le pouvoir des sionistes et de leurs alliés, déclarant : « L’entité israélienne et tous ses alliés, malgré leurs capacités défensives avancées, n’ont pas pu empêcher nos missiles d’atteindre leurs cibles précises. »