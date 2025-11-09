L’OSDH a enregistré la poursuite des incursions militaires israéliennes en territoire syrien. Au cours des trois derniers jours, la campagne de Quneitra a été le théâtre de six incursions consécutives des forces d’occupation israéliennes, qui ont utilisé des dizaines de véhicules militaires et de chars. Ces incursions ont notamment inclus l’établissement de points de contrôle temporaires pour fouiller les civils et les véhicules et contrôler leurs papiers d’identité.

L’OSDH a expliqué que « ces mouvements israéliens répétés exercent une pression constante sur la population locale, dans un silence suspect du gouvernement syrien qui permet à ces violations de se poursuivre en toute impunité ».

L’OSDH a souligné que « ces actions constituent une violation flagrante du droit international et une menace directe pour la sécurité des civils ». Il a appelé « la communauté internationale et les parties concernées à intervenir immédiatement pour mettre fin à ces violations et protéger les civils syriens contre toute menace ou pratique militaire illégale ».

Détails des incursions israéliennes sur 72 heures

Le 7 novembre, un convoi israélien de sept véhicules a franchi la porte d’Al-Ashah en direction du village d’Al-Rafid, dans la campagne sud de Quneitra, au moment même où des vols de reconnaissance survolaient la zone.

Un autre convoi de six véhicules a pénétré par les villes d’Hadar et de Taranga en direction des villages d’Ain al-Bayda, d’Ufania et d’Al-Hurriya, atteignant Al-Hamidiyah, au nord de Quneitra. Simultanément, un autre convoi de quatre véhicules a pris d’assaut la route de Khan Arnabeh et établi un point de contrôle temporaire pour fouiller les civils.

Quatre autres véhicules militaires sont entrés dans le village d’Al-Ajraf, au nord de Quneitra, où ils ont installé un point de contrôle temporaire pour fouiller les véhicules et contrôler les papiers d’identité avant de se retirer une heure plus tard.

Le lendemain, le 8 novembre, une patrouille israélienne est entrée dans le village d’Al-Mushairifa, en passant par Al-Ajraf, où elle a établi un point de contrôle temporaire. Aucune arrestation n’a été signalée.

Le troisième jour (9 novembre), six véhicules militaires ont pénétré dans la zone d’al-Hafayer en direction d’Ufania, tandis que quatre autres véhicules établissaient un point de contrôle entre al-Samdaniyah al-Sharqiyah et Khan Arnabeh.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a confirmé que « les forces d’occuisraéliennes poursuivaient leurs incursions dans les campagnes de Quneitra et de Daraa, établissant des points de contrôle temporaires qui exercent une pression directe sur les civils ». Il a noté que « ces attaques se poursuivent dans un silence injustifié du gouvernement, permettant ainsi à ces violations de perdurer en toute impunité ».

Ces incursions s’inscrivent dans le cadre des attaques israéliennes continues contre le territoire syrien, en particulier dans le sud, où les forces d’occupation mènent des raids, des arrestations et des agressions répétées contre les civils.

Source: Médias