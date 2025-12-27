Le Hezbollah a condamné l’attentat terroriste perpétré vendredi contre les fidèles de la mosquée Imam Ali à Homs, en Syrie, qui a fait des dizaines de martyrs et de blessés.

Dans un communiqué, le parti a fermement dénoncé « un crime odieux qui a visé des croyants, un vendredi béni du mois sacré de Rajab ».

Il a affirmé que « les actes criminels commis dans un lieu de culte reflètent la véritable nature de ces assassins, qui ne respectent ni le sacré ni la diversité et qui instrumentalisent un discours de haine et d’exclusion au service des intérêts américains et israéliens ».

Le parti a exigé que les auteurs de cet attentat, « appartenant à ces groupes déviants », soient démasqués et traduits en justice.

Au moins huit personnes sont tombées en martyres vendredi dans l’explosion perpétrée au sein d’une mosquée située dans un secteur alaouite de la ville de Homs, dans le centre de la Syrie au moyen d’engins piégés.

Source: Al-Manar