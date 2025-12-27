Les tensions sont montées à Al-Ahmadiyya, dans la vallée de la Bekaa occidentale, lorsqu’une patrouille blindée de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a parcouru les quartiers sans concertation préalable avec l’armée libanaise ni avec les habitants.

Selon les témoignages recueillis, la patrouille a pénétré dans un quartier résidentiel pendant des funérailles, ce qui a provoqué une altercation avec plusieurs villageois qui exigeaient l’arrêt immédiat de la patrouille jusqu’à l’arrivée de l’armée libanaise.

Au cours de l’altercation, des membres de la FINUL auraient lancé des grenades fumigènes, qualifiées de toxiques, provoquant des cas d’asphyxie et d’intoxication parmi les habitants. Deux personnes ont été gravement asphyxiées et transportées à l’hôpital de la Bekaa occidentale. Les unités de l’armée libanaise sont rapidement intervenues et rétabli l’ordre.

Les habitants du village ont appelé les forces de sécurité compétentes à ouvrir une enquête et à engager des poursuites judiciaires afin de garantir la sécurité publique et d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent.

Vendredi, les forces de la FINUL dans le sud du Liban avaient été la cible de tirs israéliens qui ont légèrement blessé un de ses membres. La mission internationale a déclaré que « des tirs de mitrailleuses lourdes ont été effectués vendredi matin depuis des positions de l’armée israélienne au sud de la Ligne bleue, près d’une patrouille de la FINUL inspectant un obstacle sur la route dans le village de Bastra ». Ces tirs ont suivi l’explosion d’une grenade à main à proximité.

Inspection

Dans le sud, l’armée libanaise a inspecté plusieurs maisons dans les localités de Beit Yahoune et Beit Lif a la demande du Comité du Mécanisme et des forces d’occupation israéliennes, a rapporté le correspondant d’al-Manar dans le sud.

Selon le maire de Beit Lif, Izzat Hammoud, « la municipalité a été informée par l’armée, via le Comité du Mécanisme, d’une demande d’inspection de quatre maisons de la localité, sous prétexte qu’elles sont censées abriter des caches d’armes, selon les allégations de l’ennemi israélien. Le comité et l’armée libanaise se sont rendus sur place et ont inspecté ces maisons. Il s’est avéré qu’elles étaient dépourvues d’armes et de matériel militaire. Les allégations de l’ennemi sont donc une pure invention. »

Obsèques

Par ailleurs, dans la ville de Hermel ont eu lieu les obsèques de deux martyrs, Hussein Mahmoud al-Jawhari et Majed Abdul-Amir Qansouh, tués lors de l’attaque sur la route al-Nasiriya-al-Hosh au nord.

Source: Divers