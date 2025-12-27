Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré samedi que l’Iran est « en état de guerre totale contre les États-Unis, Israël et l’Europe », ajoutant qu’« ils ne veulent pas que le pays soit autonome ».

Dans une interview accordée au site web du Guide suprême de la Révolution islamique, Pezeshkian a expliqué que « l’entité sioniste estime qu’une agression contre l’Iran entraînerait l’effondrement du régime, mais cela ne s’est pas produit car le peuple est resté fidèle au régime ».

Selon lui, « le pays a fait preuve d’une grande cohésion et les affaires du pays ont été gérées avec succès et sans heurts pendant l’agression ».

Il a poursuivi : « Nous surmonterons les pressions et les sanctions avec force. Aucune puissance au monde ne pourra entraver le peuple iranien et son destin si nous sommes unis. L’unité de la société iranienne déjouera tous les complots de nos ennemis. »

Il a souligné que « les forces armées iraniennes progressent avec force », précisant qu’elles sont « aujourd’hui plus fortes qu’avant l’agression, malgré tous les problèmes et les restrictions imposés au pays ».

Pezeshkian a conclu en mettant en garde contre toute agression contre son pays. « S’ils nous attaquent à nouveau, ils recevront une réponse plus sévère. », a-t-il affirmé.

Source: Média