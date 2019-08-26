Выступая по случаю празднования второй годовщины освобождения Ливана от террористических группировок, генеральный секретарь Хезболлы Сейед Хасан Насралла сказал: «Во-первых, я приветствую всех вас и благодарю за это массовое присутствие, которое считаю первым ответом на произошедшую вчера вечером израильскую агрессию. Знайте, что это тепло, которое вы поддерживаете, оно каким-то образом объединяет то, что вдохновило людей Сопротивления в Ливане, в Сирии, оно является частью нашей битвы в борьбе против универсального проекта, направленного на разделение региона, против нас всех.

Я поздравляю наш народ в Бекаа и во всём Ливане, потому как весь Ливан выиграл в результате той битвы.

И поздравляю сирийский народ, потому что результаты той победы отразились не только на сирийской приграничной зоне, но стали важной вехой и в общей битве, продолжающейся в Сирии с 2011 года.

Также я должен поздравить семьи мучеников, потому что именно им возвращается эта победа, это освобождение возвращается к раненым, женщинам и мужчинам, которые восстанавливали и поддерживали этих раненых».

«Несколько дней спустя, 31 августа, мы отметим очередную годовщину похищения Его Высокопреосвященства Сейида Имама Муссы ас-Садра и двух его сподвижников. Я настаиваю на том, что то, что мы имеем сегодня, и с точки зрения уверенности в себе, и опыта десятилетий мобилизации, и присутствия на разного рода площадках, и нашего сопротивления и побед, во многом обусловлено деятельностью аятоллы Мусы ас-Садра в Ливане, и мы с нашими братьями в движении “Амаль” следим за этим вопросом и молим Всевышнего вернуть его и его братьев, чтоб он увидел победы, основу которых заложил, и стал свидетелем продолжения этого пути».

«Мы должны помнить, что целью проекта, подготовленного для Сирии в 2011 году, была не демократия и внутренние перемены, а силы Сопротивления. Была создана карта для контроля над регионом и его повторного разделения. Но наша борьба с ним предотвратила планировавшееся разделение в арабских и исламских странах. Нашей задачей было обуздать группы такфиристов, а также тех, кто их поддерживал, помогал им, перевозил их с оружием и боеприпасами, открывал им границы, тех, кто ставил на них и защищал их, разрушал государства, предоставлял им политическую и информационную поддержку».

«С первых дней войны основной груз борьбы лежал на плечах армии Сирийской Арабской Республики, битва за изгнание Джабхат ан-Нусры достигла успеха благодаря силам Сопротивления, а на последней стадии в сражениях с ИГИЛ участвовала и ливанская армия. Нам надо быть благодарными и помнить всех участников, благодаря которым уравнение сопротивления привело нас к победе».

«Американцы говорят о восстановлении сил ИГИЛ в Сирии и Ираке, что очень опасно. Американская угроза всё ещё существует. Америка перевезла некоторых лидеров ИГИЛ в Афганистан. Есть документирующие сей факт изображения иракцев и афганцев на американских самолётах. Это часть американского видения будущего Афганистана, основанного на возвращении гражданской войны в Афганистан. Рана всё ещё открыта».

«Сегодня я могу сказать, что ныне ИГИЛ находится далеко от нашей страны, а Джабхат ан-Нусра – далеко от Ливана и его границ. Сирия движется с твёрдым планом на победу и сохранение своей государственности. Всё это не случилось бы без жертв и героизма мучеников и раненых. Мы благодарим руководство, армию и народ Сирии за все их жертвы, и мы должны благодарить Исламскую Республику Иран. Опасность далека, но мы не должны действовать исходя из того, что опасность миновала, и сирийская армия по нашей просьбе продолжила своё широкое развёртывание вдоль границы, чтобы предотвратить возвращение террористов. Несколько месяцев назад мы пришли к выводу, что в таком большом развёртывании с нашей стороны более нет необходимости, и присутствие было сокращено до численности, которая обеспечивает безопасность границы с сирийской стороны. Мы все ещё там, и если возникнет такая необходимость, то тысячи могут присоединиться».

«То, что произошло прошлой ночью в Дахие, очень опасно, и я объясню, в чём серьёзность ситуации.», – сказал он. «Беспилотник, который присутствует у нас, может быть представлен в координации с аппаратами государственной безопасности Ливана средствам массовой информации. Он летел достаточно невысоко, когда группа молодых людей в районе Моавада забросала его камнями, и поэтому он упал. Обломки второго самолёта свидетельствуют о том, что это не тот тип беспилотников, которые арендуют для съёмок свадеб и иных мероприятий, а заминированный военный самолёт, и то, что произошло прошлой ночью, – это спланированная атака сионистского самолёта-смертника на цель в южном пригороде Бейрута. Это военная агрессия».

Он продолжил: «Жертв и раненых нет. Милость Всевышнего, что атака произошла в воскресенье вечером, когда большинство граждан были на юге и в Бекаа.

Эта самоубийственная агрессия является первым актом агрессии с 14 августа 2006 года.

Если мы не отреагируем на сионистское нападение на Дахию, «Израиль» будет повторять ту же модель, которая использовалась для нападения на объекты Хашд аш-Шааби в Ираке. Любое молчание по поводу этого нарушения приведёт к повторению иракского сценария в Ливане. Но для нас в Ливане это недопустимо, и мы будем сопротивляться и сделаем все, чтобы предотвратить повторение этого сценария, мы в исламском Сопротивлении не допустим повторения израильской агрессии, независимо от цены.

Прошло то время, когда израильские самолёты бомбили место в Ливане, и узурпатор в Палестине оставался в безопасности.

Хезболла призывает всех ливанцев поддержать национальное право перед лицом израильской агрессии.

Мы требовали средств правовой защиты. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН запрещает нарушения границ Ливана транспортными средствами военного назначения без согласия на то ливанской стороны. Пусть израильтяне отныне узнают об этом, и мы не будем ждать никого во вселенной, если кто-то вдруг в Ливане предпочтёт быть осторожнее, и будем решительно уничтожат вражескую технику, пересекающую наши границы».

«Если сионистский враг считает, что финансовое давление на Хезболлу заставит её сдаться, то мы вновь заявляем, что готовы продать наши дома, чтобы бороться и защищать своё достоинство, суверенитет и присутствие».

«Второй частью сионистской агрессии стал вчерашний воздушный налёт с бомбардировкой дома в Акрабе, пригороде Дамаска. В Сирии израильские военные самолёты совершили атаку на базу Хезбаллы, это даже не база, а дом, в котором разместились два бойца сопротивления Хезболлы, два юных ливанских мученика стали жертвами той агрессии. Нетаньяху хвастал, что бомбардировка была нацелена на базу КСИР, но он лжёт.

Обращаясь к сионистам, хочу сказать, что теперь вы знаете, что мы не шутили, когда предупреждали вас, что если вы убьёте одного из наших сыновей в Сирии, то мы ответим из Ливана, а не из деревень Шебаа.

И потому я говорю израильским солдатам на границе: «Встаньте и ждите нашего ответа, который может произойти в любое время на границах и за их пределами, день, два, три, четыре… Ждите».

Израильтяне должны знать, что их премьер-министр Биньямин Нетаньяху стремится победить на парламентских выборах за счёт своей крови, и сионистский лидер лжёт поселенцам, утверждая, что ночные воздушные удары направлены в Сирии по иранским войскам. «Нетаньяху вызывает ливанский, сирийский, палестинский и иракский огонь по объекту и толкает вас в пропасть», – сказал высокопоставленный представитель сионистским поселенцам.

«Мы армия, народ и сопротивление. Мы создали нашу безопасность на Юге, в Бекаа и Ливане своими собственными руками. Мы взяли на себя бремя формирования Ливана как оазиса мира и безопасности. Мы не позволим повернуть время вспять, чтобы Ливан стал мишенью. Это для нас красная линия, и мы надеемся, что ныне будет явлена единая национальная позиция. Мы будем защищать нашу страну на всех границах и защищать наше небо, как можем. Этот новый этап конфронтации и борьбы навязан врагом.

Мы готовы голодать, но сохранять достоинство, и мы стоим пред новым этапом борьбы, где каждый должен взять ответственность ̶ на себя».

Source: Al-Manar