Le ministre des Routes et de la Reconstruction urbaine, Mouhammad Islami, a annoncé la liaison du chemin de fer entre l’Iran et l’Afghanistan dans les prochains mois.

Cela s’est produit mardi, lors de la cérémonie d’inauguration de la troisième phase du parc ferroviaire iranien.

M.Islami a ajouté: « Nous essayons de combler les lacunes de l’infrastructure logistique dans le secteur des transports, cela dit, nous sommes confrontés à des obstacles posés par nos ennemis à cet égard. »

Il a souligné « nous comptons renforcer la capacité de fret et de transport en étendant environ 800 millions de tonnes de voies ferrées dans l’est du pays ».

Et de poursuivre : » le nouveau projet ferroviaire a été mis en œuvre avec des investissements venant d’entreprises iraniennes et non venant de l’ étranger ».

Le ministre des Routes et de la Reconstruction urbaine a souligné « l’inclusion de 778 locomotives et véhicules dans le parc automobile du pays au cours de l’année écoulée (iranienne – terminé le 20 mars) en coopération avec 11 sociétés d’investissement et 9 fabricants », soulignant « notre ministère a plannifié pour faire progresser la production de 45% cette année ».

Source: Farsnews