Au Yémen, les parties ouest et nord-ouest de la province de Ma’reb (centre) ont été ces dernières semaines le théâtre d’intenses affrontements entre les forces yéménites et les mercenaires de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite.

Selon des sources locales, les forces yéménites ont réussi à libérer plus de 90% de la superficie du district de Medghal et sont arrivées à quelque quinze kilomètres de la ville de Ma’reb.

Ces sources témoignent que les combattants yéménites ont libéré aussi 67% de la superficie du district de Raghwan et 73% de la superficie du district de Sirwah, tous deux situés dans le nord-ouest de la province de Ma’reb.

L’armée et les comités populaires d’Ansarullah ont attaqué également les positions de la coalition saoudienne dans le sud-ouest de la province de Ma’reb. L’objectif principal des forces yéménites est de se rapprocher de la région stratégique d’al-Zakhim.

Si les combattants yéménites réussissent à contrôler les hauteurs de cette région, ils pourront contrôler la route qui mène à Ma’reb, ce qui facilitera considérablement la libération de cette ville par les forces de l’armée yéménite et d’Ansarullah.

Les évolutions survenues sur le terrain montrent que l’armée et Ansarullah ont élaboré un nouveau plan pour repousser les mercenaires de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et libérer la ville stratégique de Ma’reb.

Pour s’assurer de la réussite de leur plan, les combattants yéménites veulent prendre les mercenaires de la coalition saoudienne en tenaille à l’ouest et au nord-ouest de la province et s’approcher de la ville de Ma’reb sur deux axes.

Le nettoyage complet du district de Raghwan, en plus de la base de Mas, sécurisera entièrement certaines parties du sud de la province d’al-Jawf, ainsi que des zones du nord du district de Madghal, et ainsi les forces de la coalition seront dans une position plus faible.

Selon les informations, certaines tribus d’al-Jadaan coopèrent avec la coalition saoudienne pour ralentir l’avancée des forces yéménites dans le nord-ouest de la province de Ma’reb, mais les développements sur le terrain montrent qu’ils n’ont d’autre choix que de se rendre et de changer de position.

Source: Avec PressTV