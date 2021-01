Le général de brigade Yehya Sarii, porte-parole des forces armées yéménites, a présenté le lundi 4 janvier un rapport sur les développements en cours et le processus de la guerre au Yémen durant l’année 2020.

M.Sarii cité par al-Masirah a déclaré que la coalition saoudienne avait mené plus de 8888 frappes aériennes contre 13 provinces yéménites au cours de l’année écoulée, dont 410 avaient été menées par drones.

Selon lui, la seule la province de Ma’reb (centre) a été la cible de 3621 frappes aériennes. La province a connu de violents combats autour de la ville de Ma’reb ces derniers mois.

Ainsi, les provinces d’Al-Jawf et de Saada (nord) ont été respectivement la cible de 1981 et de 726 frappes aériennes.

Le général Sarii a également évoqué les attaques et les centaines de cas de violations de cessez-le-feu dans la province de Hodeïda, affirmant que les frappes aériennes en 2020 avaient tué des centaines de personnes et causé d’importants dégâts aux biens publics.

Les attaques de riposte yéménite

Le porte-parole des forces armées yéménites a ensuite déclaré que les attaques et les crimes continus de la coalition saoudienne avaient conduit les forces yéménites à lancer des attaques contre le territoire saoudien et contre leurs positions sur le sol yéménite.

Plus de 974 opérations militaires ont été menées contre la coalition saoudienne au cours de l’année écoulée dont les plus importants étaient l’opération de Bonyan al-Marsous et celle du nettoyage de la région de Qifa.

Selon Sarii, au cours de ces opérations, des centaines de mercenaires de la coalition saoudienne se sont rendus aux forces yéménites.

Plus de 6467 mercenaires de la coalition ont été tués et plus de 8899 autres ont été blessés.

En outre, plus de 1090 véhicules de transport de troupes et de chars ainsi que des équipements militaires de la coalition saoudienne ont été détruits.

En ce qui concerne les attaques balistiques, le général yéménite a fait savoir que 253 missiles avaient été tirés contre les cibles de l’ennemi saoudien, dont 178 ont atteint les positions et les bases de la coalition saoudienne et ses mercenaires sur le sol yéménite.

Par contre, 75 missiles ont été tirés contre le sol saoudien dont 20 Badr P-1, 30 Badr-1, 7 missiles de croisière Qods, 6 Zolfaghar et 12 autres non identifiés.

10 nouvelles cibles en Arabie

M.Sarii a en outre déclaré que les forces armées yéménites disposent de missiles qui pourraient cibler plus d’installations sur le sol saoudien.

« Il existe 10 cibles majeures en Arabie saoudite qui peuvent être visées à tout moment et en moins de 24 heures si nos commandants le décident », a-t-il déclaré.

La puissance balistique yéménite est la source de fierté du peuple yéménite, a poursuivi Sarii.

Puissance de drone yéménite

Le général de Brigade a par ailleurs évoqué les frappes de drones, présentant un bilan total de 5613 opérations offensives et de reconnaissance contre les positions de la coalition saoudienne au cours de l’année 2020, dont 267 frappes de drones contre le territoire saoudien et 180 opérations offensives sur le front interne.

Le porte-parole des forces armées yéménites a également annoncé que la nouvelle génération de drones d’attaque n’avait pas encore été dévoilée. Des drones qui, selon lui, ont une puissance élevée en termes de vitesse, de frappe sur la cible et de puissance destructrice.

Il a également souligné qu’en 2020, l’armée yéménite avait forcé les forces ennemies à battre en retraite à plus de 730 reprises.

Il a aussi fait état de la destruction de quelque 67 avions de combat et de reconnaissance de l’ennemi; dont un chasseur Tornado dans la province d’Al-Jawf (nord) et deux drones CH-4 dans les régions de Nehem et Majzar.

Nouvelles performances

Le porte-parole des forces armées yéménites a enfin déclaré que de nouvelles unités militaires allaient prochainement intégrer les rangs des forces armées pour lutter contre la coalition saoudienne et que le développement dans tous les domaines au sein de l’armée serait bientôt dévoilé.

« Les Yéménites ont su résister face à l’ennemi, au cours de ces années, malgré leurs équipements militaires limités, mais aujourd’hui, ils disposent d’équipements militaires sophistiqués », a fait savoir le général Sarii, avant de mettre l’accent sur le fait que les ports du Yémen ne doivent pas être fermés, alors que les ports émiratis et saoudiens poursuivent leurs activités et c’est là un message bien clair pour l’ennemi.

