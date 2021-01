Des groupes de colons, escortés par les forces spéciales d’occupation israéliennes, ont procédé à une nouvelle incursion dans les cours de la mosquée sainte d’Al-Aqsa.

Entrés via la « Porte des Maghrébins », ils ont effectué des tournées provocatrices, au cours desquelles ils ont écouté des explications sur le prétendu « Temple ».

Cependant, les forces d’occupation déployées devant les portes d’Al-Aqsa ont délibérément entravé l’entrée des fidèles musulmans.

En réaction, le mufti d’AlQuds et orateur de la mosquée d’AlAqsa, cheikh Mohammad Hussein, a dénoncé « le plan présenté par ces groupes au gouvernement israélien pour qu’il demande au conseil des biens islamiques et au gouvernement jordanien de démanteler la mosquée du Dôme du Rocher, afin d’y ériger leur Temple présumé ».

Et d’ajouter : « Une telle proposition révèle l’intention de l’occupation et des groupes extrémistes de démolir le Dôme du Rocher et de changer le statut religieux, historique et juridique en vigueur dans la sainte mosquée d’Al-Aqsa. Il révèle aussi la détermination des autorités d’occupation et de leurs extrémistes à démolir la mosquée bénie d’Al-Aqsa ».

Cheikh Hussein a mis en garde contre les répercussions de cette plan: «La mosquée d’AlAqsa est un verset du Livre de Dieu et fait partie de la foi musulmane… », appelant les fidèles à « redoubler les efforts pour affluer vers la mosquée Al-Aqsa et à y renforcer leur présence afin de la protéger ».

Source: Traduit à partir d'AlQuds al-Arabi