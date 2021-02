L’armée yéménite et les forces populaires d’Ansarallah continuent leur bataille de renseignement visant à s’emparer de la ville pétrolière de Ma’reb (centre), dernier bastion des mercenaires affiliés à la coalition dirigée par l’Arabie.

Les batailles à la périphérie de la ville de Ma’reb opposant les forces yéménites aux mercenaires de la coalition battent leur plein. Des dizaines ont été tués et blessés suite aux affrontements sanglants dans la région d’Al-Tala’a Al-Hamra et près d’autres sites militaires donnant sur la route internationale reliant la ville de Ma’reb aux districts de Madaghal Al-Jadaan et Sarawah. L’Arabie a, pour sa part, intensifié ses raids en soutien à ses mercenaires, sur le front de Sarwah, à l’ouest de la province de Ma’reb, a rapporté la télévision libanaise AlMayadeen.

Dans ce contexte, un haut responsable de la coalition saoudienne assiégée dans la province de Ma’reb s’est dit préoccupé par la victoire d’Ansarullah sur ce front avant d’appeler à une réunion d’urgence pour discuter de la question et puis pour lancer un appel à la mobilisation générale. Mais de quelle mobilisation parle-t-on? L’Arabie a retiré, ces derniers jours, ses officiers de cette province.

Réunion entre les chefs tribaux et les services de renseignemets

Entre-temps, les services de renseignements à Sanaa se sont entretenus, mardi 16 février, avec les chefs tribaux de Ma’reb, pour discuter des moyens de libérer cette province et élargir les canaux de communication, afin de garantir le retour des mercenaires dupés dans le giron de leurs familles, a révélé la télévision yéménite AlMasirah.

Ont participé à cette réunion, le chef d’état-major adjoint, le général Ali Al-Mushki, le chef des services de renseignements, le général Abdullah Al-Hakim, et un certain nombre de cheikhs et notables du Yémen.

S’adressant aux chefs des tribus, le général Al-Mushki a souligné que « les habitants de Ma’reb soutenus par les forces yéménites ont pour objectif de libérer leur province du joug de l’occupation ».

Et d’ajouter : « les héros de l’armée et d’Ansarullah veulent libérer Ma’reb des occupants qui kidnappent les femmes des rues et de leurs maisons, dans le but de ternir l’image de leurs tribus ».

Le chef d’état-major a en outre affirmé que « les héros de l’armée et d’Ansarullah ne se reposeront qu’après la libération du dernier pouce de la patrie ».

Il convient de noter qu’une réunion similaire s’est tenue, le samedi 13 janvier à Sanaa, à laquelle ont participé de nombreux commandants militaires, dont le chef du service de renseignement Abdullah al-Hakim.

Lors de cette réunion, les dirigeants militaires ont discuté de tous les moyens légitimes pour détruire les rangs de l’ennemi.

« Notre combat a pour objectif de sauver les êtres humains avant de libérer des terres. La voie est ouverte pour que ceux qui ont été dupés afin qu’ils reviennent sur le droit chemin », a rassuré le général al-Hakim, cité par le site iranien francophone PressTV.

Et de poursuivre : « Ceux qui nous combattent ne sont pas les habitants de Ma’reb, ce sont des Saoudiens, des Émiratis, des Américains et des mercenaires provenant d’autres provinces yéménites ».

» 20 000 Yéménites ayant auparavant opéré à la solde de la coalition saoudienne, y ont renoncé et regagné leurs foyers », s’est-il en outre félicité, en ajoutant qu’ils ont pris le contrôle de la situation après avoir établi des contacts entre des officiers et des forces ennemies qui ont accepté de collaborer avec les combattants d’Ansarullah.

« L’enlèvement de femmes a conduit à une solidarité tribale entre l’armée yéménite et Ansarullah pendant cette bataille. Il y a une coordination entre les forces militaires et les hommes tribaux », s’est-il encore réjoui.

Par ailleurs, le vice-ministre de la Défense du gouvernement de salut national à Sanaa, Ali al-Kahlani, a affirmé: « Compte tenu des victoires remportées sur le front Ma’reb, nous devons redoubler les efforts pour achever le processus de la libération de cette province ».