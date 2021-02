Le groupe takfiro-wahhabite Daesh a annoncé sa participation aux opérations militaires contre les forces de Sanaa, dans la province de Ma’reb (centre), et ce aux côtés de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et soutenue par les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Daesh a publié, le mercredi 17 février, un communiqué dans lequel il a déclaré que ses membres ont mené une opération contre les positions de l’armée yéménite et d’Ansarullah sur le front de Kassara.

Les médias yéménites ont rapporté qu’un certain nombre de dirigeants de Daesh et d’Al-Qaïda ont été dépêchés à Ma’reb pour affronter les forces yéménites.

Rappelons que les forces yéménites s’approchent de plus en plus de la libération de la province pétrolière de Ma’reb, dernier bastion des mercenaires de la coalition saoudienne.

Ventes d’armes britannique à Ryad

Sur un autre plan, l’ambassadeur britannique auprès du Yémen a confirmé le rôle principal de son pays dans la guerre contre le Yémen et le massacre des Yéménites.

Micheal Aaron a déclaré, lors d’un entretien avec la chaine qatarie AlJazeera, que « l’Arabie est un pays allié à la Grande Bretagne, raison pour laquelle des armes lui seront vendues s’il le faut ».

Et d’ajouter : « la décision de cesser de vendre des armes à l’Arabie saoudite serait une solution inappropriée au Yémen ».

En réaction, le membre de la délégation nationale, Abdel Malek al-Ajri, a écrit sur twitter que « ces déclarations confirment que les sociétés d’armement occidentales sont derrière les guerres dans la région. L’arrêt des guerres dans la région menace vos coffres de sécheresse».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah