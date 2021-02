Un avion de reconnaissance de la coalition saoudienne a été abattu dans le ciel de la province de Ma’reb au nord du Yémen, où la guerre de libération de cette région vient d’entrer dans la phase finale.

Le site al-Khabar al-Yemeni affirme que l’avion de reconnaissance de la coalition a été intercepté et abattu, alors qu’il se trouvait en mission de collecte d’information visant les positions d’Ansarallah sur le front de Sanaa.

Entre-temps, d’intenses combats se poursuivent sur le front est à la ville de Sirwah où l’armée yéménite et Ansarullah continuent à avancer pour venir à bout de l’armée saoudienne, de ses conseillers occidentaux et de ses mercenaires à Asdas, village stratégique situé à l’est de Ma’reb.

La chute imminente de la province pétrolifère, revient de facto à couper la voie terrestre entre l’Arabie d’une part et les régions occupés du sud yéménite y compris Aden de l’autre. La coalition d’occupation n’aura alors qu’une seule et unique voie d’accès aux ports stratégiques du sud du Yémen, via la province de Mahra.

Les aveux des espions

Sur un autre plan, les services de sécurité et de renseignements yéménites ont diffusé une partie des aveux des « espions » opérant à la solde de la CIA et des renseignements britanniques, dans l’objectif de saboter la défense aérienne yéménite.

La chaîne yéménite Al-Masirah a diffusé, le mardi 23 février, la vidéo des aveux de ces agents en collusion direct avec « trois officiers américains et britanniques ».

La deuxième audition de ces espions s’est déroulé mardi devant le tribunal spécial de Sanaa.

Quel est le modus operandi des officiers de renseignement anglosaxone?

La chaine Al Masirah souligne que « des officiers des services de renseignement américains avaient d’abord recruté des espions dans les zones contrôlées par Ansarullah avant de les mettre en relation avec des agents de renseignement britanniques, rencontrés à l’aéroport d’al-Ghaydah dans la province d’al-Mahra. Ce même aéroport avait été transformé, depuis deux ans, par Riyad en une base aérienne.

« Les Américains et les Britanniques avaient peur que les missiles sol-air d’Ansarullah étendent leur champ d’action et qu’ils parviennent à couvrir la totalité du ciel du nord yéménite « .

« Ils nous ont demandé donc à traquer les bases de la DCA, des batteries de missiles antimissiles d’Ansarullah « , affirment ces espions dans leurs aveux.

Al Masirah ajoute : « Les espions ont avoué avoir envoyé des informations sur les positions militaires et les installations civiles et économiques du Yémen au service de renseignements britanniques pour 300 dollars par mois ».

« Les membres de la cellule espionne ont aussi reçu une formation militaire nécessaire après avoir rejoint un bataillon de missions spéciales sous le commandement d’un dénommé Fayez Al-Muntasir. Ce bataillon avait été créé pour recruter les jeunes des provinces du nord (Saada et Sanaa). Leur mission consistait surtout à localiser et à détruire l’emplacement des systèmes de défense aérienne, des drones d’Ansarullah, suivant le mode d’opération déjà utilisé en Syrie et en Irak, par les terroristes de Daech », a noté AlMasirah.

Source: Avec PressTV