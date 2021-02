Les Etats-Unis ont manifesté, mercredi 24 février, une certaine impatience face à l’absence de réponse de l’Iran concernant une possible rencontre directe pour lancer le processus de sauvetage de l’accord sur le nucléaire iranien.

« Notre patience a des limites ! », a lancé le porte-parole de la diplomatie américaine, Ned Price, à des journalistes qui lui demandaient combien de temps l’offre américaine de dialogue resterait sur la table.

Il a estimé que le retour à « des contraintes vérifiables et permanentes sur le programme nucléaire iranien » était « un défi urgent ».

Le gouvernement de Joe Biden a dit il y a six jours qu’il acceptait une invitation des Européens à une future réunion informelle avec l’Iran et les autres signataires de l’accord de 2015 – Allemagne, Chine, France, Royaume-Uni et Russie – censé garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien. Mais depuis, les autorités iraniennes n’ont pas répondu.

« Nous attendons de savoir quelle sera la réponse de l’Iran à l’invitation européenne », a déclaré pour sa part la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.

L’ex-président américain Donald Trump a retiré en 2018 les Etats-Unis de cet accord international, estimant qu’il était insuffisant. Il a dans la foulée rétabli toutes les sanctions américaines qui avaient été levées en échange des restrictions imposées au programme nucléaire iranien.

De son côté, Téhéran a commencé à s’affranchir de ses engagements nucléaires pour protester contre les mesures punitives de Washington, et exige leur levée pour revenir dans l’accord.

Source: Avec AFP