Le ministre israélien de la guerre Benny Gantz s’est exprimé lors d’une conférence de presse mardi soir 27 avril, alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a tenté plus tôt de tenir un vote illégal, pour nommer Ofir Akunis du Likoud comme ministre de la Justice, un poste occupé actuellement par Benny Gantz.

« Lors de la réunion du cabinet aujourd’hui, le Premier ministre a tenté de renverser l’Etat de droit de manière planifiée. Il a essayé et échoué. Sa tentative d’organiser un vote de manière manipulatrice et illégale, de faire taire le procureur général et de violer le principe de la vie privée est une tentative de saper les fondements de la démocratie en Israël », a dénoncé Benny Gantz, cité par le site israélien i24.

Benny Gantz a assuré s’être tourné vers les juges de la Haute Cour pour leur demander de mettre un terme aux torts causés par le Premier ministre aux Israéliens et à l’administration.

Il a en outre appelé « tous les membres de la Knesset qui se soucient d’Israël à se joindre aux efforts visant à établir un gouvernement de changement ».

Plus d’un mois après les élections législatives du 23 mars, les quatrièmes en moins de deux ans, Netanyahu n’est pas encore parvenu à former une nouvelle équipe ministérielle. Les élections se succèdent en ‘Israël’ faute de coalition stable.